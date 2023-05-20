قانون الاحوال الشخصية وحضانة الأطفال – قدس السامرائي

قدس السامرائي

الى منظمات حقوق الأطفال والجهات المعنية:

٠يجب تعديل قانون ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية الخاص بحضانة الأطفال.

٠ منظر مؤسف لاحد الإباء وهو يحتفل بعيد ميلاد ولده الصغير بعد الطلاق حيث قررت المحكمة الحضانة للوالدة.

٠يجب تعديل القانون ويكون اللقاء في بيت مجهز بكل لوازم الحياة التي تؤمن الحياة لكريمة للطفل.

٠على الدولة تجهيز مكان جيد للطفل لا أن يكونه بين المجرمين والسراق والشرطة والمشاكل في المحاكم العراقية .

٠ يلزم ان تكون الحضانة الى احد الوالدين بشرط إن يكون مؤهلا لذلك، وليس لديه مشاكل نفسية واجتماعية.

٠ما يحدث له تأثير كبير على طريقة تفكير الطفل وتربيته.