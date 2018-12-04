قانون‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم

بوينوس‭ ‬ايرس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬ماكري‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬سيضع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬المرتبط‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬بين‭ ‬الغريمين‭ ‬الأرجنتينيين‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬وبوكا‭ ‬جونيورز‭. ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬مقررة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬“مونيومنتال”‭ ‬التابع‭ ‬لريفر‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬بعد‭ ‬اعتداء‭ ‬مشجعيه‭ ‬على‭ ‬حافلة‭ ‬بوكا‭ ‬قبيل‭ ‬وصولها‭ ‬للملعب‭. ‬وقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬(كونميبول)‭ ‬بداية‭ ‬إرجاء‭ ‬المباراة‭ ‬لموعد‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬نفسها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرحّلها‭ ‬لليوم‭ ‬التالي‭. ‬وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬الجديد،‭ ‬أرجأ‭ ‬كونميبول‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭. ‬واثر‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناديين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬نقل‭ ‬المباراة‭ ‬لخارج‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وحدد‭ ‬الخميس‭ ‬موعدا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬التابع‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭. ‬وقال‭ ‬ماكري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬“بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬الفاضحة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬سنطرح‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا‭ ‬لمحاولة‭ ‬ووضع‭ ‬قيود‭ ‬نهائية‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ومجموعات‭ ‬+الألتراس+‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم”‭. ‬وأضاف‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تخبرنا‭ ‬هيئات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬بلدنا”‭. ‬وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬بالتعادل‭ ‬2-2‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لنحو‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬الفريقين‭.‬

وتم‭ ‬منع‭ ‬مشجعي‭ ‬الفرق‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مبارياتها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬المتصل‭ ‬باللعبة،‭ ‬والذي‭ ‬أودى‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسين‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬جمعية‭ ‬“سالفيموس‭ ‬ال‭ ‬فوتبول”‭ ‬(“لننقذ‭ ‬كرة‭ ‬القدم”)‭ ‬الخيرية‭.‬

وأدت‭ ‬أحداث‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭ ‬الأعرق‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬الإضرار‭ ‬بسمعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية،‭ ‬وألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬نية‭ ‬البلاد‭ ‬التقدم‭ ‬بترشيح‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والباراغواي‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬المئوية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬