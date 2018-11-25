الإتفاق النووي الإيراني

قانونية خروج الولايات المتحدة الأمريكية

في البداية سنعرف ما هو هذا الاتفاق ومن هي الجهات التي انظمت الى هذا الاتفاق التاريخي, ومن ثم نبحث قانونية انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق من خلال نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, وهل تمتلك الولايات المتحدة تلك الحجج التي تسمح لها بالانسحاب طالما لم تنص الاتفاقية على نص يتيح لاحد الاطراف الانسحاب بالإرادة المفردة.

اتفاق نووي

الاتفاق النووي: هو اتفاق حصل بين مجموعة 6+1 ينظم رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني بهدف ضمان طبيعته السلمية البحتة, حيث اشترك في هذه الاتفاقية كل من “الولايات المتحدة- ايران- فرنسا- روسيا- المانيا- بريطانيا- الصين”،

بعد ان عرفنا هذا الاتفاق ومن هي الجهات التي شاركت في هذا الاتفاق, نأتي الى البحث في نصوص هذا الاتفاق هل يوجد نص يسمح لاحد الاطراف الانسحاب من هذا الاتفاق الدولي, حين الولوج في نصوص الاتفاق لم نجد نص يسمح لأي طرف الانسحاب منه, فما هي الذريعة التي استعملتها الولايات المتحدة في هذا الانسحاب ونحن نعلم ان الولايات المتحدة الامريكية ليست بهذا الغباء القانوني؟ فلا بد من استعمالها احد الطرق التي تبيح لها ذلك, وممكن ان تكون قد تكون انها قد استهانت بالقانون الدولي وقواعده, فحين البحث عن أي سبب يبيح لها الانسحاب من الاتفاق اعلاه لا نجد سوى اعذار ادعت الرئاسة الاميركية انها تمتلكها دون تقديمها الى الجهات المختصة لإصدار قرار بها منها محكمة العدل الدولية ومجلس الامن, وهذا كله مخالف لقواعد القانون الدولي, ومن ثم حين قراءة نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات نرى وفي المادة 26 من القانون “كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.”, وكذلك في الفصل الثالث من القانون وفي نص المادة 54 ” يجوز أن يتم انقضاء المعاهـدة أو انسحــاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

وهنا لا نجد نص في الاتفاق يبيح لاحد الاطراف الانسحاب من هذا الاتفاق حيث لم يرد نص صريح في الاتفاق, وبخصوص الاتفاق بين الاطراف والتشاور لم يحصل ذلك ايضًا بل نجد اعتراض الدول الاعضاء على هذا الانسحاب وقالت فرنسا والمانيا والمملكـــة المتحدة انهم “ندموا”, وقالت وزارة الخارجية الروسية انها ” اصيبت بخيبة امل عميقة”, وقالت كبيرة الدبلوماسيين بالاتحاد الاوربي فيديريكا موغيريني ان الاتحاد الاوربيس “مصمم على الحفاظ على الصفقة”, وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ان انطزنيو جوتيريس ” يشعر بقلق بالغ” من الاعلان ودعا جميع الموقعين على الالتزام بتعهداتهم.

الاستنتاجات

نستنتج من ذكر اعلاه ان الولايات المتحدة الامريكية قد خالفت القانون الدولي بانسحابها من الاتفاق النووي مع ايران والدول الاعضاء الاخرين.

حسين عباس حميد – الاسكندرية