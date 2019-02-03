قاطع سبيل المعروف – فائز جواد

منذ زمان كنت اسمع من اهلي ( ان فلانا يقطع سبيل المعروف) لم اكن وقتها أعي جيدا ما معنى هذه الكلمات, اليوم بعد ان كبرت فهمت هذه الكلمات ويا لها من كلمات معبرة وقاسية. كم صعب ان يكون قلبك زاهيا بالخير والحب للناس فيأتي شخص واحد ويسيئ اليك بقسوة بعد احسانك اليه, كم صعب ان تنظر بعدها لكل الناس بخوف وقلق , كم صعب ان تفكر الف مرة قبل ان تصنع معروفا لاحدهم خوفا من ان يرده اليك بخنجر في ظهرك. هؤلاء هم من يقطعون سبيل المعروف . نعم كم صديق ومقرب كان يدعي النزاهة والصدق والانسانية فيفاجئك بكذب مايدعي فكثير من المنافقين والكذابين والمحتالين الذين يمتلكون فن الكلام المراوغ والحيلة المبتكرة بتصرفاتهم يراوغك ويقنعك بانه يمر بضيق مادي وتبادر بطيب قلبك وتقرضه مبلغا لكنك تتفاجا انه لايعيد لك المبلغ بل يراوغك بكل الاكاذيب والحيل التي يمتلكها وبالتالي تقف مذهولا امام هذا الصديق ، نعم وكثير من هؤلاء يدعي الانسانية والثقافة والمعرفة والجاه لكنك تكتشف بعد مدة من الزمن انه مراوغ يحاول ان يحتال على اقرب الناس اليه والامثال والاسماء مع الاسف كثيرة بل تضاعفت في زماننا هذا بعد ان كان العراقي ينطبق عليه المثل الشعبي ( شيمه واخذ عباته ) . صرنا نخاف من بعضنا بعضا ولانؤمن بالصديق الذي تطمئن له وتدخله بيتك كأخ ويخرج لك بحيل واكاذيب تجعلك تردد ( يامكثر قاطعي سبيل المعروف ) نعم مثل هؤلاء يجعلك تقف عند اية حالة انسانية تقدم عليها ولكن يقينا ان حبل مثل هؤلاء قصير وقصير جدا وكما المثل الشائع الذي يقول ( اللي يعيش بالحيلة يموت بالفكر ) واذكر هنا قصة من تراثنا الجميل (احد التجار المعروفين باسداء المعروف والخير للناس كان في سفر راكبا جواده واذا بشخص يستغيث به على الطريق فوقف الرجل تلبية لطلب الاستغاثة واذا بهذا المستغيث يهجم عليه وياخذ منه نقوده وجواده فقد كان لصا محترفا, وقبل ان ينطلق اللص ويترك الرجل في العراء طلب الرجل من اللص طلبا, وقف اللص يستمع للطلب فاذا بالرجل يطلب ان لا يذيع هذه الحادثة , تعجب اللص وقال لماذا ايها الرجل؟ اجاب الرجل لا اريد ان اقطع سبيل المعروف فعندئذ لن يقف اي انسان ليغيث انسانا اخر في الطريق ) انظروا الى حكمة الرجل, ما احوجنا اليوم الى مثل هذه الحكمة, الى جوهر الاسلام والقيم والاخلاق .