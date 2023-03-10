قارئةُ‭ ‬السَّماء-عبدالحق بن رحمون

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بِدائِـــرةِ‭ ‬الوُجـــودِ‭ ‬سَـــماؤُنا

قَريبَةٌ‭ ‬مِنَّا‭ ‬تُحادي‭ ‬جِبالَنا‭.‬

على‭ ‬مَــهْــــلٍ‭ ‬أسْــتَــيْــقِــظُ‭ ‬،

على‭ ‬مَــهْــــلٍ‭ ‬أَنْـــظُـــــــرُ‭ ‬،

على‭ ‬مَــهْــــلٍ‭ ‬أُقَـــبِّـــلُـــكِ‭ ‬،

وعلى‭ ‬مَــهْــــلٍ‭ ‬أُعانِــقُـــكِ‭ ‬،

على‭ ‬مَــهْــــلٍ‭ ‬الْحَـــياةُ‭ ‬جَــمِــيلَــةٌ

نَــسْـتَــنْــشِقُــها‭ ‬مِـــنْ‭ ‬قُــلُوبِ

مَـــنْ‭ ‬نُحِــــبُّهُـمْ

‭****‬

مَــطَـــرٌ‭ ‬أنا‭ ‬عَـــلى

قَــلْبِ‭ ‬مَحَـــبَّـــتــِــكْ

أَنْـــهَــــمِــرُ

أُغْــنِــيَـةً‭ ‬تَـــتَـــفَـتَّــحُ

على‭ ‬انْــشِــراحِــكِ

وأَلْـــمَــسُ‭ ‬دِفْء‭ ‬وَرْدَتِـــكْ

‭****‬

نَــمْــشــي‭ ‬خَــفِــــيــفَـــيْـــنِ

على‭ ‬زُرْقَة‭ ‬بَــحْــــرٍ‭ .‬

بَــحْـــرُكِ‭ ‬يَــسْــكُـــنُ‭ ‬في‭ ‬عَـــــيْــنَــيْـــكِ

فتَـــنْــشَــرِحان‭ ‬في‭ ‬أَبْـــدان‭ ‬كَـــوْنِـــكِ

أقــــولُ‭:‬

الأرضُ‭ ‬لِـــمَــنْ‭ ‬بَنــاهــا

وغَــــرَسَ‭ ‬فيها‭ ‬وَرْدَتَـكْ

تــكْـــفِـــي‭ ‬نَــــظْـــرَةٌ

لِأَدْخُــــلَ‭ ‬بُـــسْـــتانَـــكِ

يَــكْــــفِــــي‭ ‬الْــمَــشْــيُ

على‭ ‬بِـــساطٍ‭ ‬أَخْــضَــرَ

لتَـــبْــتَـهِـجَ‭ ‬وَجْــنَــتَــاكِ

لِأَدُقَّ‭ ‬بـــابَ‭ ‬قَــلْبِـــكِ

ويُــفْــتَــحَ‭ ‬الــشَّــوْقُ‭ ‬إِلَــــيْـكِ

‭****‬

‭ ‬

قالَتْ‭ ‬اِبْـــتَــسِمْ

لِأَراكَ

واقِـــــفــــــاً

على‭ ‬بابِ‭ ‬الْحَــضْــرَةِ

‭****‬

أنا‭ ‬طَــوْعُ‭ ‬بَنانِــكْ

عَـــلِّمــيــني

كيف‭ ‬أَسْرِقُ‭ ‬مِــنْ‭ ‬آلِــهَــتِـــكِ

قَـــرَنْـــفُــــلاً

يَـــــفُــــــوحُ

بما‭ ‬لا‭ ‬يُـنْــــسَى

‭****‬

‭ ‬

واقِـــــفٌ‭ ‬أُحَــدِّثُ‭ ‬بَحْــرَكِ

واقِـــــفٌ‭ ‬في‭ ‬صُورَةِ‭ ‬قَـــلْبِـــــكِ

صُورَتُـــــكِ‭ ‬لا‭ ‬تُــــشْبِهُ‭ ‬صُـــوَرَةَ

جَـــبَـــلٍ‭ ‬وَراءَنا

واقِــــفٍ‭ ‬في‭ ‬صَلاةٍ

و‭ ‬لا‭ ‬يَــنْـــفَــكُّ‭ ‬عن‭ ‬التَّــسْبِـــيحِ

وذِكْــــرِ‭ ‬الأَسْماءِ

‭****‬

‭ ‬

عُــيــونُها

أَقْـــــرَبُ‭ ‬إِلَــــيَّ

مِـــنْ‭ ‬عُـــيُـــونِ

الأرْضِ

و‭ ‬مِنْ‭ ‬بَـــــيــــــاضِ‭ ‬الــــرُّوحِ‭ .‬

هي‭ ‬أسْـــــرارٌ‭ ‬نَــتَــــلــــذَّذُ

بمَعانِـــيــها‭ ‬والْــعُـــيونُ‭ ‬مُــغْـمَــضَةٌ

تَــقْــــرَأ‭ ‬ما‭ ‬هَــمَــسَ‭ ‬بِـــه‭ ‬الـــــــنُّــــــورُ

‭***‬

‭ ‬

وَجْـهُـــكِ‭ ‬قِـــبْـلَـةُ‭ ‬صُوفِـــيٍّ

رَآى‭ ‬الــنُّورَ

في‭ ‬فَـــلَــقِ‭ ‬صُــبْـحِــكِ

وأَشْــــرَقَ‭ ‬إلى‭ ‬أَنِ‭ ‬انْــــمَحـــــى

فَـــنَـــمَـــــتْ‭ ‬شَـــمْــــــــسٌ

كَأنَّـــها‭ ‬الشَّـــــوْقُ‭ ‬مَــــبْـثُــوثاً

على‭ ‬خاصِـــــرَةِ‭ ‬الأزلِ‭ .‬

‭****‬

هَـلْ‭ ‬أَوْفَــيْــتَ‭ ‬بِما‭ ‬وَعَـــدْتَ

وطِـــرْتَ‭ ‬إلى‭ ‬غُــصْنٍ‭ ‬يَــسَّـــرَ

الأَمْـــــرَ‭ ‬،

وصِـــرْتَ‭ ‬وَرْدَةً‭ ‬مُـتَــــفَــتِّـحَــةً

في‭ ‬شَـــمْــــسِ‭ ‬الأصِــــيـــــلِ

تَــــبْـــــرُقُ‭ ‬الإشــــــارَةُ

وتَــتَــبَـدَّى‭ ‬الْعِــبــارَةُ

وتَـــــسَــــعُ‭ ‬خُـــيــوطَ‭ ‬الــنُّـــورِ

زَوْرَقــــــاً‭ ‬عـــــابِـــــــراً

‭****‬

مِــنْ‭ ‬لَـــحَــظاتِ‭ ‬عُـــمْــــرِي

أَمْـــشـــي‭ ‬إلى‭ ‬غابَـــةٍ‭ ‬بَــعــيــدَةٍ

وأُنــــادِي‭ ‬على‭ ‬النَّـــهْــــــرِ

ونَـــتَـــــهامَـــــسُ

كَأنَّــــهُ‭ ‬سَــــطْــــرٌ

مَكْــتُــوبٌ‭ ‬على‭ ‬جَــبــينِ‭ ‬الأرضِ

كأنّهُ‭ ‬آيــــــةٌ

في‭ ‬سُـــورةِ‭ ‬الشُّــــعـــــراءِ

‭****‬

تَــتـــوالَـــدُ‭ ‬لَـــوْعَـــةُ‭ ‬الْــــفِــكْـــرَةِ

وأراكِ‭ ‬في‭ ‬الْمَــــدى

قَــــطْــــرَةً

تَــــنْـــسَكِـــبُ‭ ‬ثابِـــتَــــــةً

في‭ ‬بَـــــياضِ‭ ‬الـــتَّـــجَـــــلِّـــي

وأنـــتِ‭..‬عَـــيْــــنٌ‭ ‬واحِـــــدَةٌ

لا‭ ‬تَــكْــفــــي

لِرُؤْيـــــاكِ

‭****‬

كَالنَّائِـــــمِ

أَيْــــقَـــظَــــتْــــنِــــــي

وهــــَـاجَ‭ ‬قَـــلْـــبُــــها‭ ‬في‭ ‬الــــفَـــلَــقْ‭ ‬،

هـــاجَ‭ ‬بَـــحْـــرُنا‭ ‬ونَــــما‭ ‬غُـــصْــــنُ

أَفْــــــنـــانِ‭ ‬مَــــوْجٍ‭ ‬يُـــسَارِعُـــنـــي‭ ‬الخُــطَــى‭.‬

أنا‭ ‬الْحائِــــرُ‭ ‬في‭ ‬صُـــورَةِ‭ ‬الْـــقَــــيْــدِ‭ ‬،

الْهائِــــمُ‭ ‬الْمائِــلُ‭ ‬إلى‭ ‬بِــــساطِ‭ ‬عُــــزلَــتِـــكْ

أَغْـــمَـــضْــتُ‭ ‬عَـــيْــــنِـــــي

عابِـــراً‭ ‬إلى‭ ‬الضّـــفَـــــتَـــــيْــــــنِ‭..‬

وما‭ ‬نَــــأيْــــتُ‭ ‬عن‭ ‬أَمْــــــرٍ‭ ‬لِأفْـــــتَـــحَ

مغالِــيــقَ‭ ‬الــــقَـــلَــمِ

وأَسْــلُـكَ‭ ‬سَــبِـــيلَـكِ‭ .‬

‭****‬

أقــرأُ‭ ‬وأتَــهَــجَّــــى‭ ‬النَّـغَـــــمَ‭..‬

وأصْــعَـدُ‭ ‬سُــــلَّـمَ

السَّـــــــــــــــماءِ‭..‬

سُــلَّــمَ‭ ‬الْمَوْجَــــةِ‭ ..‬

وأنامُ‭ ‬على‭ ‬بِــساطِكِ‭ ‬الثَّابِــتِ‭ ‬،

أنا‭ ‬الْحائِـــرُ

الْواصِـــــــــلُ

السَّاكِــــــــــنُ

في‭ ‬دُنْــــــيَـا

الْمـــــــــــــــــاءِ

‭****‬

أَيْــقَـظَـتْـــني‭ ‬نَائِــــماً

فَأبْصَرَتْـــنِــــي

أتَـــوَضَّــــأُ‭ ‬مِنْ‭ ‬نَــبْعِــها

وأَتَــــيْــتُــها‭ ‬حافِـــــياً

ودَخَلْــتُها‭ ‬مُــرْتَــدِياً‭ ‬الإِشــــارَةَ

وقالَـتْ‭: ‬اَلأسْـماءُ‭ ‬الَّتِـي‭ ‬تَعلَّـمْــتَـها

لا‭ ‬تَــــبُـحْ‭ ‬بِــــها‭ .‬