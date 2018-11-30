قادة‭ ‬العالم‭ ‬يرحبون‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬العشرين

بوينوس ايرس – الزمان
رحب قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة خلال قمة العشرين بطريقة واضحة في الحفارة والاهتمام ،متجاوزين ازمة اثيرت حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وشوهد الأمير وهو يتحدث الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب وابنته ايفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل بدء القمة التي تستمر يومين في بوينوس ايرس.
وتصافح الأمير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الايدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكبر الاقتصادات في العالم.
كما ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ايضا انها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان.
بالرغم من انها قالت ستمارس ضغوطا على الأمير في قضيتي مقتل خاشقجي والحرب في اليمن التي تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ كارثة انسانية في العالم.
وقالت ماي لسكاي نيوز “السعوديون بحاجة الى ان يكون تحقيقهم كاملا وموثوقا وشفافا وان يكون باستطاعة الشعب الثقة بنتيجته وكذلك أن تتم محاسبة المسؤولين (عن الجريمة)”.
وقال ماكرون للصحافيين قبل الاجتماع مع ولي العهد السعودي انه “دون شك” سيتناول مقتل خاشقجي، كاتب صحيفة “واشنطن بوست” المقيم في الولايات المتحدة الذي قتل خلال زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول. وكان ترامب اعتبر ان الأمير محمد قد يكون على علم بمقتل خاشقجي وربما لايعلم. ،لكنه اشار الى ان السعودية ذات أهمية فيما يتعلق بالأعمال ومعاداة ايران.
وتحرك مجلس الشيوخ الأميركي هذا الاسبوع لوقف الدعم للحرب في اليمن التي تقودها السعودية وسط غضبا ازاء الهجمات التي تطال المدنيين هناك، وبينها استهداف حافلة مدرسية ومستشفيات.