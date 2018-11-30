قادة‭ ‬العالم‭ ‬يرحبون‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬العشرين

بوينوس‭ ‬ايرس‭ – ‬الزمان‭ ‬

رحب‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬العشرين‭ ‬بطريقة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الحفارة‭ ‬والاهتمام‭ ‬،متجاوزين‭ ‬ازمة‭ ‬اثيرت‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

وشوهد‭ ‬الأمير‭ ‬وهو‭ ‬يتحدث‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وابنته‭ ‬ايفانكا‭ ‬ويصافح‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬ايرس‭.‬

وتصافح‭ ‬الأمير‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بقوة‭ ‬وتبادلا‭ ‬الابتسامات‭ ‬العريضة‭ ‬والشد‭ ‬على‭ ‬الايدي‭ ‬خلال‭ ‬التقاط‭ ‬الصورة‭ ‬الجماعية‭ ‬لزعماء‭ ‬أكبر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬ذكرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ايضا‭ ‬انها‭ ‬ستلتقي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬قالت‭ ‬ستمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬الأمير‭ ‬في‭ ‬قضيتي‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬لسكاي‭ ‬نيوز‭ ‬“السعوديون‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تحقيقهم‭ ‬كاملا‭ ‬وموثوقا‭ ‬وشفافا‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬باستطاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الثقة‭ ‬بنتيجته‭ ‬وكذلك‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬‭(‬عن‭ ‬الجريمة‭)‬”‭.‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬للصحافيين‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬انه‭ ‬“دون‭ ‬شك”‭ ‬سيتناول‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬كاتب‭ ‬صحيفة‭ ‬“واشنطن‭ ‬بوست”‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬وربما‭ ‬لايعلم‭. ‬،لكنه‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأعمال‭ ‬ومعاداة‭ ‬ايران‭.‬

وتحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬لوقف‭ ‬الدعم‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬وسط‭ ‬غضبا‭ ‬ازاء‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬المدنيين‭ ‬هناك،‭ ‬وبينها‭ ‬استهداف‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬ومستشفيات‭.‬