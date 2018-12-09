قادة‭ ‬الخليج‭ ‬يدعون‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لحماية‭ ‬مجلسهم‭ ‬برغم‭ ‬غياب‭ ‬أمير‭ ‬قطر

عدة‭ ‬أزمات‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬قمتهم‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬الذي‭ ‬تعصف‭ ‬به‭ ‬أزمة‭ ‬كبرى‭ ‬دفعت‭ ‬بأمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬للتغيّب‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬دورته‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرب‭ ‬مستعرة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وقضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

وقال‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدورة‭ ‬الـ39‭ ‬للقمة‭ ‬الخليجية‭ ‬“قام‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬والرفاه‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس”‭.‬

وأضاف‭ ‬“واثق‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المستقبل”‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬“ندعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬زرعت‭ ‬بذور‭ ‬الفتنة‭ ‬والشقاق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أبنائنا‭ ‬ليكون‭ ‬ذلك‭ ‬مقدمة‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لحل‭ ‬الخلاف‭ ‬بيننا”‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بأن‭ ‬تتحوّل‭ ‬الدعوات‭ ‬لحماية‭ ‬المجلس‭ ‬“إلى‭ ‬واقع”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“ندعو‭ ‬ان‭ ‬يحمي‭ ‬ربنا‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬وأن‭ ‬يوفّقه‭ ‬بكل‭ ‬خير”‭.‬

وقطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬متّهمة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتنفي‭ ‬قطر‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات،‭ ‬لكن‭ ‬النزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬تسويته‭. ‬ولا‭ ‬يشارك‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬عنها‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬سلطان‭ ‬المريخي‭. ‬وكان‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬حضر‭ ‬القمة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

“حرقت‭ ‬سفن‭ ‬العودة”

استقبل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬رؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬وهم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية،‭ ‬والعاهل‭ ‬البحريني‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأمير‭ ‬الكويت‭.‬

أما‭ ‬الوزير‭ ‬القطري‭ ‬فكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السعودي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬نزار‭ ‬مدني،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭. ‬وبثت‭ ‬القنوات‭ ‬السعودية‭ ‬مشاهد‭ ‬وصول‭ ‬الوفود‭ ‬الخليجية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬باستثناء‭ ‬الوفد‭ ‬القطري‭.‬

ويبدو‭ ‬الانقسام‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتّبع‭ ‬سياسة‭ ‬متشددة‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬كالرياض‭ ‬وأبوظبي‭ ‬والمنامة،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬مثل‭ ‬مسقط‭ ‬والكويت‭.‬

وتسعى‭ ‬الدوحة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬خلافها‭ ‬مع‭ ‬جاراتها‭ ‬والاجراءات‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬اتّخذتها‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬بحقها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مقاطعتها‭ ‬اقتصاديا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬محاصرتها‭ ‬تجاريا‭.‬

وأعلنت‭ ‬قطر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬‭(‬اوبك‭)‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2019‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬“قطر‭ ‬حرقت‭ ‬جميع‭ ‬سفن‭ ‬العودة،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬سفينة‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيدها‭ ‬إلى‭ ‬المجلس”‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬قطر‭ ‬والامارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين،‭ ‬يضم‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬تزالان‭ ‬تقيمان‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭.‬

‭ ‬هدف‭ ‬واحد؟

تأتي‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بينما‭ ‬يواصل‭ ‬وفدا‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬العترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬محادثاتهم‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ريمبو‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لنزاع‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬ودفع‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬تدعم‭ ‬“جهود‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬اليمنية”‭.‬

وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬بمشاركة‭ ‬الإمارات‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬دعما‭ ‬لحكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دوليا‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬منه‭.‬

وأوقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬وتسبّب‭ ‬بأسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬تشكلّ‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬الجارية‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬للتدخّل‭ ‬لمنع‭ ‬حدوث‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬السوري،‭ ‬دعا‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬“حل‭ ‬سياسي‭ ‬يخرج‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬أزمتها‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬تضمن‭ ‬وحدة‭ ‬سورية‭ ‬وخروج‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬منها”‭.‬

وكرر‭ ‬اتهام‭ ‬إيران،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬برئاسة‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬وكذلك‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬باتباع‭ ‬“سياسة‭ ‬عدائية”،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬“يتطلب‭ ‬منا‭ ‬جميعنا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬دولنا‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم”‭.‬