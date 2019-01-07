قادة‭ ‬الاقباط‭ ‬يرفضون‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬المهجر‭ ‬يدعو‭ ‬لحمايتهم‭ ‬داخل‭ ‬مصر

القاهرة – مصطفى عمارة
رفضت الرموز القبطية في مصر مشروع القانون الذي تقدمت به منظمة التضامن القبطي التابعة لاقباط د / جورج جرجس الى اعضاء الكونجرس الامريكى لتسليط الضوء على محنة الاقباط فى مصر والتمييز الذي يلاقونه داخل اجهزة الدولة فضلا عن ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الارهابية ضد الاقباط،وطالب اقباط المهجر اعضاء الكونجرس بربط المعونة الامريكية لمصر باتخاذ الحكومة المصرية لخطوات جادة لضمان المساواة بين المسلمين والاقباط وانهاء تهميش الاقباط في المجتمع المصري . وفي اول رد فعل على هذا القانون قال نبيل لوقا المفكر القبطي ان مشروع القانون الذي يحاول الكونجرس وضعه لفرض الحماية على مصر هو نوع من انواع الضغط عليها بسبب مواقفها تجاه القضايا العربية وخاصة قضية فلسطين، مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي لايوافق على طلبات الامريكان الا اذا توافق ذلك مع مصلحة مصر وان الرد على تلك المؤامرة ياتى من خلال الوحدة الوطنية فيما اوضح الكاتب السياسي والاعلامي جرجس بشري ان اوضاع الاقباط شهدت تطور ملموسا فى عهد السيسي فى بناء الكنائس واحاله المعتدين على الاقباط الى المحاكم والسير بخطى ثابتة نحو انهاء التمييز فى الوظائف. فيما شدد كريم كمال رئيس الاتحاد العام للاقباط ان مشروع القانون المقدم للكونجرس حول محنة الاقباط مرفوض تماما لأنّ الاقباط لايحتاجون دعما خارجيا لانهم مصريون وطنيون . فى السياق ذاته تواصل اجهزة الامن جهودها المكثفة لضغط المتورط فى زرع عبوات ناسفه اعلى مسجد ضياء الحق المواجهه لكنيسة العذراء . وكشفت مصادر امنية ان فريق البحث استعان بالفنيين من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية والاذاعة والتليفزيون لاجراء تنقيح للفيديو وتوضيح ملامح الجاني ومواصفاته الجسديه مع الاستعانة بقواعد البيانات الموجوده بالدولة مثل السجل المدنى لتسهيل الوصول الى بيانات وهويه الشاب المتورط فى العملية. من ناحية اخرى نفت مصادر مطلعة حول ادلاء الرئيس السيسى بتصريح لشبكه سى بى اس الاخباريه الامريكية حول السماح لسلاح الجو الاسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي تنظيم داعش فى سيناء . واضافت المصادر انّ الحديث اجرى في شهر سبتمبر الماضى ولا يليق تاخير الحديث بهذا الشكل لانّ الظروف المحيطة باجراء الحوار قد تغيرت .