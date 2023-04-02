قائممقام بعقوبة لـ(الزمان): المحاكم تنظر بمئة دعوى بحق مزارعين فتّتوا أراضيهم

ديالى – سلام الشمري

قال قائمقامها بعقوبة عبدالله الحيالي لـ(الزمان)، ان (تفتيت الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية في بعقوبة وبقية مدن ديالى ظاهرة سلبية برزت في السنوات الاخيرة بسبب ازمة السكن وضعف الاجراءات للحد منها). واضاف، انه (تم رفع اكثر من 100 دعوى في المحاكم المختصة حيال مزارعين قاموا بتفتيت الاراضي وتحويلها الى سكنية دون اي موافقات رسمية لافتا الى بعض الاراضي هي بالأساس عائدة ملكيتها للدولة وليس ملك خاص لمزارعين). واشار الى ان (رفع الدعاوي هي محاولة للحد من ظاهرة تفتيت الاراضي التي التهمت في السنوات الاخيرة اكثر من 5 الاف دونم في بعقوبة بعضها بساتين عمرها نحو قرن).

فرض القانون

واكد الحيالي، إن (عملية فرض القانون مهمة للمشهد الامني في ديالى وتأتي في ظروف حساسة تمر بها المحافظة ونامل ان تحقق كل الاهداف المرسومة لها وابرزها تحقيق الاستقرار الامني). وأوضح الحيالي، أن (3 طلبات عاجلة رفعت لشمولها ضمن خطة فرض القانون في اسبوعها الاول هي تعقب حيتان نهب الاراضي في ديالى ورفع التجاوزات على الانهر والجداول من قبل المتنفذين والمساعدة في تعقب الفاسدين في مؤسسات الدولة). واشار الى ان ( الفساد هو جزء من مشكلة ديالى الأساسية والارهاب والجريمة ماهي الا ادوات تسهم في زيادة معاناة الاهالي)، لافتا الى ان (الطلبات تأتي لاستثمار فرض ذهبية من اجل تحقيق استقرار اكبر في المحافظة). من جانبه قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ديالى رعد التميمي لــ(الزمان)، ان (الاتحاد اجرى تقييما شاملا لملف المياه في ديالى والتحديات المطروحة خلال 2023 في ظل معدلات مثيرة للقلق للاحتياطات المائية في سدود المحافظة الرئيسية). واضاف التميمي، ان (15 الف دونم من البساتين ضمن ما يعرف بحوض العبارة وقراها ستكون في دائرة الخطر خلال العام الجاري بسبب قلة الامدادات المائية القادمة من نهر خريسان لأسباب متعددة ابرزها التجاوزات الكبير). واشار الى انه (لايمكن حماية تلك البساتين الا من خلال مبدا المراشنة وانهاء ملف التجاوزات وبخلافه ستكون الاوضاع صعبة وحرجة في ذات الوقت وربما تقود الى مشاكل معقدة). وفي شرق ديالى قال مدير ناحية قزانية مازن أكرم لـ(الزمان)، ان (غزارة الامطار دفعت الى عودة تدفق السيول في 4 وديان على الشريط الحدودي بين العراق وايران شرقي قزانية). واضاف أكرم، ان (تدفق السيول دون المتوسط مستبعدا اعلان حالة الطوارئ في مناطق الحدود خشية اي فيضانات تخرج عن نطاق السيطرة ، مشيرا الى ان الجزء الاكبر من السيول تنتقل الى وديان تمتد لعشرات الكيلومترات بين ديالى وواسط دون اي استفادة منه). الى ذلك أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أن (فريق شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق ديالى قام بضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء العظيم سابقا، ومسؤول الحسابات وموظف آخر في المركز، على خلفية تلاعبهم في مبالغ الجباية الخاصة بالمضخات الزراعية، وعدم ربط مقاييس القراءة، وتقدير مبالغ لا تتلاءم ومبالغ القراءات الصحيحة؛ لقاء مبالغ مالية تدفع لهم من قبل أصحاب المضخات). ولفتت إلى (قيام المتهم الأول بإيهام القضاء ورفع مذكرة برفع التجاوزات تم على إثرها غلق التحقيق في القضية الخاصة بالمتجاوزين في محكمة السد العظيم، مبينة أن ما جاء في تلك المذكرة مخالف للحقيقة). والى قضاء خانقين قال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي لـ(الزمان)، ان (مساحة بحيرة حمرين وضفافها كبيرة وتصل الى عشرات الكليومترات وهي لاتزال ضمن دائرة الخطر في بعض المقاطع بسبب نشاط خلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي). واضاف الزركوشي، ان (ادارة السعدية تدعو الاهالي الى عدم التوغل في عمق بحيرة حمرين لدواعي امنية والالتزام المباشر بالإرشادات لتفادي اي مخاطر تهدد حياتهم ، مشيرا الى ان التشكيلات الامنية منتشرة في مقاطع عدة لكن ينبغي ان لا يتم التوغل لاي سبب كان والابلاغ عن اي حالات مشبوهة بشكل فوري). وفي الشأن الامني قال النائب السابق عن محافظة ديالى فرات التميمي، لـ(الزمان)، ان (ديالى كانت بحاجة ماسة لخطة فرض القانون قبل عامين من الان خاصة مع تزايد الخروقات وسطوة بعض العصابات والشبكات الاجرامية التي تسببت في ماسي لعشرات الاسر بسبب جرائم القتل والخطف وتداعيات التهريب) . واضاف التميمي ، ان (الاوضاع الامنية في ديالى بعد ايام من انطلاق خطة فرض القانون هي الافضل منذ سنوات طويلة وهذا ما يمكن رصده من خلال الارتياح الشعبي لنتائجها ، لافتا الى ان العملية لو انطلقت قبل انتخابات 2021 لتغيرات نتائجها بشكل اكيد ولم تم ارغام البعض على التصويت لجهات دون اخرى) . واشار الى ان (وجود قوات ضاربة في ديالى تمثل اولوية ومطلب شعبي من اجل تجاوز سلبيات كثيرة كانت وراء سلسلة ازمات امنية ضربت المحافظة في السنوات الاخيرة).

تشخيص جناة

ومن جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن اعتقال متهمين اثنين بابتزاز مواطن بمبلغ مالي قدره 70 ألف دولار في محافظة ديالى. فيما ذكر بيان لعمليات جهاز الأمن الوطني في ديالى تلقته الــ(الزمان) أن (عدد جرائم القتل والخطف في ديالى خلال 6 أشهر الأخير تبلغ 8 حوادث وتم تشخيص الجناة والقبض على أغلبهم، مع القبض على 105 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في المحافظة بينهم ضباط ومنتسبون ، فضلاً عن 10 مهربين رئيسيين في المحافظة أبرزهم الملقب حمودي حمد ووسام حميد)، مشيراً إلى أن (الكميات المضبوطة من تهريب المشتقات النفطية في ديالى تصل إلى مليوني لتر). وتابع، أنه (تم ضبط أكثر من 1500 طن من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة والقبض على 12 متهماً في المحافظة). كما باشرت قيادة العمليات وقيادة شرطة ديالى، بإشراف اللواء الركن علي فاضل عمران، ونائب قائد الشرطة العميد الركن ابراهيم حسن حمد، بفتح سيطرات ونقاط ومرابطات أمنية في قرية الشــــاخة التابعة الى قضاء المقدادية، كذلك نصب كاميرات حرارية لرصد التحركات المشبوهة، ومنع تكرار الحوادث الارهابية من أجل حماية أمن وممتلكات المواطنين. كما نفذت مفارز قسم شرطة الخالص 6 أوامر قبض بحق مطلوبين ومخالفين خلال الممارسات الأمنية ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها قيادة شرطة ديالى لتأمين الأجواء الرمضانية والطقوس الدينية خلال أيام شهر رمضان المبارك لضمان حماية حريات وتطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأمني في قضاء الخالص وعموم أقضية المحافظة).