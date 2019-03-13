قائمة‭ ‬بدول‭ ‬وشركات‭ ‬علّقت‭ ‬العمل‭ ‬بطائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس

باريس-(أ ف ب) – حمل تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا الأحد، بعد أربعة أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة «لايون إير» في أندونيسيا، عددا كبيرا من البلدان وشركات الطيران الى تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات.
الدول التي حظرت بوينغ 737 ماكس من مجالها الجوي:
–في أوروبا: قررت الوكالة الأوروبية للأمن الجوي الثلاثاء إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8. ويشمل القرار الرحلات المتوجهة إلى الاتحاد أو المنطلقة منه أو بين دوله.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حظرت ألمانيا طائرات 737 ماكس 8و9 وحظرت بولندا من جهتها ماكس 737 8، فيما حظرت فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا والنمسا وإيرلندا وبريطانيا من مجالها الجوي كلّ طائرات 737 ماكس.
في العالم: مصر، تركيا، فيتنام، لبنان، أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، منعت جميعها ماكس 737 من التحليق في مجالها الجوي.
ماليزيا حظرت فقط بي-737 ماكس 8، وصربيا شملت في قرارها بي-737 ماكس 8و9.
الدول التي علّقت الرحلات:
الصين: علّقت الصين كلّ رحلات بوينغ 737 ماكس 8 إلى حين تأكيد السلطات الأميركية بأن «إجراءات اتخذت لضمان سلامة الرحلات بفعالية».
وسلّمت 76 طائرة بوينغ من عائلة 737 ماكس إلى عشرات الشركات الصينية للطيران.
إندونيسيا: علّقت إندونيسيا الاثنين العمل بـ11 طائرة بوينع 737 ماكس 8، علماً بأن طائرة بوينغ 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الإندونيسية لايون اير تحطّمت في 29 تشرين الأول/أكتوبر وعلى متنها 189 شخصاً. وأعلنت لايون اير الثلاثاء إرجاءها تسلّم 4 طائرات بوينع 737 ماكس.
دول أخرى: علّقت عمان العمل بخمس طائرات بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية «عمان اير».
طلبت كوريا الجنوبية تجميد طائرتين تابعتين لشركة «إيستار جيت» المحلية المنخفضة التكلفة بانتظار نتائج التحقيقات. منغوليا جمّدت طائرتها الوحيدة من طراز 737 ماكس 8 التابعة لشركة الخطوط الجوية المنغولية الوطنية. –الهند: أعلنت الهند منع أسطولها الكامل من بوينغ 737 ماكس من التحليق. وبحسب وزارة الطيران المدني، «فهذه الطائرات لن تحلّق إلى حين إجراء التعديلات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامتها». الشركات التي منعت طائراتها من التحليق أو علّقت العمل بها: –الخطوط الإثيوبية: بعد الكارثة، علّقت الخطوط الإثيوبية العمل بطائراتها الأربع من طراز بوينغ 737 ماكس.
–منعت الشركات التالية طائراتها 737 ماكس من التحليق: تويفلي (ألمانيا وبريطانيا، 15 طائرة)
فلاي دبي (الإمارات العربية المتحدة، 13 طائرة)
غول (البرازيل، 7 طائرات)
ايرومكسيكو (المكسيك، 6 طائرات)
إل أو تي (بولندا، 5 طائرات)
ايروليناس أرجنتيناس (الأرجنتين، 5 طائرات)
ايسلند اير (ايسلندا، 3 طائرات)
كوماير (جنوب إفريقيا، طائرة)
كايمان ايروايز (جزر الكيمان، طائرتان)
–الخطوط النرويجية «اير شاتل» (18 طائرة) والخطوط التركية (12 طائرة) منعوا طائراتهم بوينغ 737 ماكس من التحليق.
الشركات التي تواصل تشغيل طائراتها:
–ترى الولايات المتحدة أنه لا يوجد سبب لمنع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية في بيان أنه «حتى الآن، يبين تحققنا من الملف عدم وجود أي مشكلة في الأداء، ولا يقدّم سبباً لفرض تجميد العمل بهذه الطائرة».
–تواصل الشركات الأميركية، «ساوثويست» (34 طائرة) و»أميركان ايرلاينز» (24 طائرة) رحلاتها بطائرة بوينغ 737 ماكس، وكذلك شركة «اير ايتالي» الإيطالية (3 طائرات) والروسية «إس 7»(طائرتان).