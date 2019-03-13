قائمة‭ ‬بدول‭ ‬وشركات‭ ‬علّقت‭ ‬العمل‭ ‬بطائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬حمل‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬قرب‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬حادث‭ ‬مماثل‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬طائرة‭ ‬لشركة‭ ‬«لايون‭ ‬إير»‭ ‬في‭ ‬أندونيسيا،‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭.‬

الدول‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬من‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي:

–في‭ ‬أوروبا:‭ ‬قررت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأمن‭ ‬الجوي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8‭. ‬ويشمل‭ ‬القرار‭ ‬الرحلات‭ ‬المتوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬أو‭ ‬المنطلقة‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬دوله‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حظرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8و9‭ ‬وحظرت‭ ‬بولندا‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ماكس‭ ‬737‭ ‬8،‭ ‬فيما‭ ‬حظرت‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والنمسا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬من‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬كلّ‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬ماكس‭.‬

في‭ ‬العالم:‭ ‬مصر،‭ ‬تركيا،‭ ‬فيتنام،‭ ‬لبنان،‭ ‬أستراليا،‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬سنغافورة،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الكويت،‭ ‬منعت‭ ‬جميعها‭ ‬ماكس‭ ‬737‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬في‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭.‬

ماليزيا‭ ‬حظرت‭ ‬فقط‭ ‬بي-737‭ ‬ماكس‭ ‬8،‭ ‬وصربيا‭ ‬شملت‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬بي-737‭ ‬ماكس‭ ‬8و9‭.‬

الدول‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬الرحلات:

الصين:‭ ‬علّقت‭ ‬الصين‭ ‬كلّ‭ ‬رحلات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تأكيد‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬بأن‭ ‬«إجراءات‭ ‬اتخذت‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الرحلات‭ ‬بفعالية»‭.‬

وسلّمت‭ ‬76‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬للطيران‭.‬

إندونيسيا:‭ ‬علّقت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬العمل‭ ‬بـ11‭ ‬طائرة‭ ‬بوينع‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الإندونيسية‭ ‬لايون‭ ‬اير‭ ‬تحطّمت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬189‭ ‬شخصاً‭. ‬وأعلنت‭ ‬لايون‭ ‬اير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إرجاءها‭ ‬تسلّم‭ ‬4‭ ‬طائرات‭ ‬بوينع‭ ‬737‭ ‬ماكس‭.‬

دول‭ ‬أخرى:‭ ‬علّقت‭ ‬عمان‭ ‬العمل‭ ‬بخمس‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الوطنية‭ ‬«عمان‭ ‬اير»‭.‬

طلبت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تجميد‭ ‬طائرتين‭ ‬تابعتين‭ ‬لشركة‭ ‬«إيستار‭ ‬جيت»‭ ‬المحلية‭ ‬المنخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬بانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيقات‭. ‬منغوليا‭ ‬جمّدت‭ ‬طائرتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬المنغولية‭ ‬الوطنية‭. ‬–الهند:‭ ‬أعلنت‭ ‬الهند‭ ‬منع‭ ‬أسطولها‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬من‭ ‬التحليق‭. ‬وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬«فهذه‭ ‬الطائرات‭ ‬لن‭ ‬تحلّق‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتها»‭. ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬منعت‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬أو‭ ‬علّقت‭ ‬العمل‭ ‬بها:‭ ‬–الخطوط‭ ‬الإثيوبية:‭ ‬بعد‭ ‬الكارثة،‭ ‬علّقت‭ ‬الخطوط‭ ‬الإثيوبية‭ ‬العمل‭ ‬بطائراتها‭ ‬الأربع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭.‬

–منعت‭ ‬الشركات‭ ‬التالية‭ ‬طائراتها‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬من‭ ‬التحليق:‭ ‬تويفلي‭ ‬(ألمانيا‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬15‭ ‬طائرة)

فلاي‭ ‬دبي‭ ‬(الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬13‭ ‬طائرة)

غول‭ ‬(البرازيل،‭ ‬7‭ ‬طائرات)

ايرومكسيكو‭ ‬(المكسيك،‭ ‬6‭ ‬طائرات)

إل‭ ‬أو‭ ‬تي‭ ‬(بولندا،‭ ‬5‭ ‬طائرات)

ايروليناس‭ ‬أرجنتيناس‭ ‬(الأرجنتين،‭ ‬5‭ ‬طائرات)

ايسلند‭ ‬اير‭ ‬(ايسلندا،‭ ‬3‭ ‬طائرات)

كوماير‭ ‬(جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬طائرة)

كايمان‭ ‬ايروايز‭ ‬(جزر‭ ‬الكيمان،‭ ‬طائرتان)

–الخطوط‭ ‬النرويجية‭ ‬«اير‭ ‬شاتل»‭ ‬(18‭ ‬طائرة)‭ ‬والخطوط‭ ‬التركية‭ ‬(12‭ ‬طائرة)‭ ‬منعوا‭ ‬طائراتهم‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬من‭ ‬التحليق‭.‬

الشركات‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تشغيل‭ ‬طائراتها:

–ترى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبب‭ ‬لمنع‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬التحليق‭.‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬«حتى‭ ‬الآن،‭ ‬يبين‭ ‬تحققنا‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬ولا‭ ‬يقدّم‭ ‬سبباً‭ ‬لفرض‭ ‬تجميد‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الطائرة»‭.‬

–تواصل‭ ‬الشركات‭ ‬الأميركية،‭ ‬«ساوثويست»‭ ‬(34‭ ‬طائرة)‭ ‬و»أميركان‭ ‬ايرلاينز»‭ ‬(24‭ ‬طائرة)‭ ‬رحلاتها‭ ‬بطائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس،‭ ‬وكذلك‭ ‬شركة‭ ‬«اير‭ ‬ايتالي»‭ ‬الإيطالية‭ ‬(3‭ ‬طائرات)‭ ‬والروسية‭ ‬«إس‭ ‬7»(طائرتان)‭.‬