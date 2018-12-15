قائمة‭ ‬بأخطر‭ ‬10‭ ‬أسلحة‭ ‬رشاشة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬“ميليتري‭ ‬توداي”‭ ‬الأمريكي‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬أخطر‭ ‬10‭ ‬رشاشات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الأسلحة‭.‬ووفق‭ ‬الموقع‭ ‬المتخصص‭ ‬بالمواضيع‭ ‬العسكرية،‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬التصنيف‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬مثل‭ ‬دقة‭ ‬السلاح‭ ‬ومداه‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الاختراق‭ ‬وميزات‭ ‬أخرى‭.‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬فقط،‭ ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬النماذج‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجها‭ ‬بعد‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬القديمة‭.‬MP5:‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬“هيكلر‭ ‬&‭ ‬كوخ”‭ ‬الألمانية،‭ ‬وتعتمد‭ ‬عليه‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬والقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمراقبة‭ ‬الحدود‭. ‬يعمل‭ ‬السلاح‭ ‬الناري‭ ‬بالإشعاع‭ ‬ويتميز‭ ‬بدقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬الأهداف‭. ‬Uzi:‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أوزييل‭ ‬غال،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ملازما‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وتم‭ ‬تبنيه‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشرع‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬استخدامه‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1954‭. ‬يتميز‭ ‬بسهولة‭ ‬استخدامه‭ ‬وتصميمه‭ ‬البسيط،‭ ‬وهو‭ ‬معتمد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

P90:‭ ‬جرى‭ ‬تطويره‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬بأواخر‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬ويستخدم‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬وقوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭. ‬تصميمه‭ ‬استثنائي‭ ‬وخصائصه‭ ‬غير‭ ‬عادية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزنه‭ ‬الخفيف‭ ‬وحجمه‭ ‬الصغير‭. ‬MP7:‭ ‬صنعته‭ ‬شركة‭ ‬“هيكلر‭ ‬&‭ ‬كوخ”‭ ‬الألمانية‭ ‬وطرح‭ ‬عام‭ ‬2000‭. ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬سابقا‭ ‬بسلاح‭ ‬الدفاع‭ ‬الشخصي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جيوش‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬تستخدمه‭ ‬حاليا،‭ ‬مثل‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬يعمل‭ ‬بالغاز‭ ‬ويشبه‭ ‬تصميمه‭ ‬الداخلي‭ ‬بندقية‭ ‬HK‭ ‬G36‭. ‬ويتميز‭ ‬بتفوقه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المدى‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الاختراق‭.‬

PM12:‭ ‬رشاش‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات،‭ ‬وطرح‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1959‭. ‬اعتمد‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لكن‭ ‬موقع‭ ‬“ميليتري‭ ‬توداي”‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬استخدامه‭ ‬قريبا،‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬“عفا‭ ‬عليه‭ ‬الزمن”‭.‬

MAC-10:‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬بواسطة‭ ‬مصمم‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوردون‭ ‬إنغرام‭. ‬يتميز‭ ‬بحجمه‭ ‬الصغير‭ ‬وبقدرته‭ ‬على‭ ‬إصابة‭ ‬الأهداف‭ ‬القريبة‭. ‬يصفه‭ ‬خبراء‭ ‬الأسلحة‭ ‬بـ”السلاح‭ ‬الموثوق‭ ‬به”،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬كواتم‭ ‬الصوت‭. ‬CZ‭ ‬Scorpion‭ ‬Evo‭ ‬3:‭ ‬سلاح‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬صنع‭ ‬في‭ ‬التشيك‭. ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭. ‬رشاش‭ ‬خفيف‭ ‬الوزن‭ ‬وصغير‭ ‬الحجم،‭ ‬مناسب‭ ‬للحمل‭ ‬المخفي‭ ‬وللاستخدام‭ ‬داخل‭ ‬المباني‭ ‬والمركبات‭ ‬والمساحات‭ ‬الضيقة‭.‬

MP9:‭ ‬سلاح‭ ‬آلي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وتصنيعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬“Brugger‭ ‬&‭ ‬Thomet”‭ ‬السويسرية‭. ‬المثير‭ ‬في‭ ‬السلاح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬إقبالا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬المصممين‭ ‬يجرون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬تغييرا‭ ‬هندسيا‭ ‬عليه‭. ‬يستخدم‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السويسري‭ ‬ويتم‭ ‬تصديره‭ ‬إلى‭ ‬بلغاريا‭ ‬والهند‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وماليزيا‭ ‬وهولندا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وروسيا‭ ‬وتايلاند‭.‬

SAF:‭ ‬رشاش‭ ‬طورته‭ ‬تشيلي‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬البندقية‭ ‬السويسرية‭ ‬SIG‭ ‬SG‭ ‬540‭. ‬يمتاز‭ ‬بسهولة‭ ‬استخدامه‭ ‬وسرعة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬منه،‭ ‬أما‭ ‬مداه‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬متر‭.‬