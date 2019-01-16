قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬المبيعات‭ ‬للكتب‭ ‬في‭ ‬نيويورك

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

على مستوى الأعمال الأدبية احتلت رواية “آيات للميت” تأليف دوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، بينما حلت رواية “عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر” لداليا اوينز في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية “الهدف: الكس كروس” لجيمس باتيرسون فيما كان المركز الرابع لرواية “قفص الطيور” لجوش ماليرمان.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية “لمسة رقيقة” لستيوارت وودز.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتاب “صيرورة” لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الثامن على التوالي فيما جاء كتاب “متعلمة” لتارا وستوفر في المركز الثاني.

وثالثا حل كتاب “لب المسألة كلها” لتشارلز كروثامر فيما احتل كتاب “العقال” ليوفال نوح هراري المركز الرابع.

أما كتاب “دم فاسد” لجون كاريرو فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.