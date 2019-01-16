قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬المبيعات‭ ‬للكتب‭ ‬في‭ ‬نيويورك

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نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

على مستوى الأعمال الأدبية احتلت روايةآيات للميتتأليف دوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، بينما حلت روايةعندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمرلداليا اوينز في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت روايةالهدف: الكس كروسلجيمس باتيرسون فيما كان المركز الرابع لروايةقفص الطيورلجوش ماليرمان.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت روايةلمسة رقيقةلستيوارت وودز.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتابصيرورةلميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الثامن على التوالي فيما جاء كتابمتعلمةلتارا وستوفر في المركز الثاني.

وثالثا حل كتابلب المسألة كلهالتشارلز كروثامر فيما احتل كتابالعقالليوفال نوح هراري المركز الرابع.

أما كتابدم فاسدلجون كاريرو فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.

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