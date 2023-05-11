قائد ميونيخ نوير سعيد.. عودة مرتقبة الى الملاعب

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – قال حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائده مانويل نوير الخميس إنه “راض” عن العودة إلى الملاعب من دون أن يرغب في تحديد جدول زمني للعودة إلى المنافسات، وذلك بعد خمسة أشهر من إصابته الخطيرة في ركبته اليمنى.

واصيب نوير في التاسع من كانون الأول/ديسمبر بعد خيبة مونديال قطر 2022 حيث خرج المنتخب الألماني بخفي حنين من الدور الأول، بكسر في الجزء السفلي من ساقه اليمنى أثناء ممارسته رياضة التزلج.

وفي مقطع فيديو مدته حوالي أربعين ثانية نُشر بعد ظهر الخميس عبر موقعه على الإنترنت، أظهر بايرن ميونيخ صور عودة نوير إلى ملعب سابينر شتراسه، في تدريب فردي مع تمارين محددة لحراس المرمى.

وأوضح بطل مونديال البرازيل 2014 مع “دي مانشافت” والفائز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2020 “أنا راضٍ. لم نحدد جدولاً زمنياً. أحاول أن أفعل كل شيء، وأحصل على الحد الأقصى حتى أتمكن من التقدم والمضي قدماً في أسرع وقت ممكن”.

وفور تعرضه للاصابة وخضوعه لجراحة، حدد حارس عرين بايرن لنفسه هدف الاستعداد لخوض معسكر فريقه الصيفي الأول للموسم المقبل، المقرر في الفترة من 15 إلى 20 تموز/يوليو المقبل في تيغرنسي، على بُعد حوالي خمسين كيلومتراً جنوب ميونيخ.

ويأمل نوير الذي يمتد عقده مع بايرن حتى صيف 2024، في أن يخوض غمار منافسات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل (14 حزيران/يونيو-14 تموز/يوليو).

وكان بايرن الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند قبل 3 مراحل من النهاية (65 مقابل 64)، تعاقد مع الحارس السويسري يان سومر هذا الشتاء قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ لتعويض غياب نوير.