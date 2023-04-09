قائد قوات كردية سورية ينجو من قصف مطار السليمانية

بيروت – السليمانية -الزمان
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن والناشطة قرب حدود العراق السبت أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأمريكية كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق الذي استُهدف الجمعة في هجوم نُسب إلى تركيا.
وأرسلت الحكومة العراقية وفداً عسكرياً أمنياً الى مطار السليمانية بعد قصفه
وقتل مساعدون لعبدي قبل أيام في عاصفة ثلجية قرب السليمانية. فيما تجمّع اربعمائة من المتظاهرين يشكك انهم من انصار حزب عبدالله اوجلان في السليمانية الأحد وهم يلوّحون بأعلام إقليم كردستان العراق، للتنديد بالقصف المتكرّر الذي اتهمت بشنّه تركيا المجاورة، بعد يومين من هجومٍ قرب مطار المدينة.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، نفت الجمعة وجود عبدي في المطار خلال وقوع الهجوم. واوضحت في بيانها السبت أن النفي كان لأسباب «أمنية». وأنه جرى نقل عبدي الى مكان امن وبعد ذلك تم الكشف عن وجوده في المطار عند القصف وقالت القوات الكردية إنه «في إطار الاستجابة الأمنية الطارئة المتعلقة بسلامة قيادة قواتنا، تعمّد المركز الإعلامي احتواء المعلومات حول الهجوم التركي على مطار السليمانية أثناء تواجد القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، حتى وصوله إلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن». وأكدت عدم تعرضه لـ»أي أذى». وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن عبدي «كان متواجداً في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الارهاب في كردستان العراق باطلاع من قوات التحالف الدولي لتنسيق الجهود المستمرة ضد داعش)».
وأضاف «نؤكد وجود قوات أمريكية في المطار أثناء الهجوم»،