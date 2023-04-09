قائد قوات كردية سورية ينجو من قصف مطار السليمانية

بيروت‭ – ‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬والناشطة‭ ‬قرب‭ ‬حدود‭ ‬العراق‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قائدها‭ ‬العام‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬استُهدف‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نُسب‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬

وأرسلت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وفداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬أمنياً‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬بعد‭ ‬قصفه

وقتل‭ ‬مساعدون‭ ‬لعبدي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬قرب‭ ‬السليمانية‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬تجمّع‭ ‬اربعمائة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬يشكك‭ ‬انهم‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬حزب‭ ‬عبدالله‭ ‬اوجلان‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬الأحد‭ ‬وهم‭ ‬يلوّحون‭ ‬بأعلام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬للتنديد‭ ‬بالقصف‭ ‬المتكرّر‭ ‬الذي‭ ‬اتهمت‭ ‬بشنّه‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬هجومٍ‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬المدينة‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد،‭ ‬نفت‭ ‬الجمعة‭ ‬وجود‭ ‬عبدي‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬خلال‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم‭. ‬واوضحت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬النفي‭ ‬كان‭ ‬لأسباب‭ ‬‮«‬أمنية‮»‬‭. ‬وأنه‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬عبدي‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬امن‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬عند‭ ‬القصف‭ ‬وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستجابة‭ ‬الأمنية‭ ‬الطارئة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسلامة‭ ‬قيادة‭ ‬قواتنا،‭ ‬تعمّد‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬احتواء‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬أثناء‭ ‬تواجد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقواتنا‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي،‭ ‬حتى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬عدم‭ ‬تعرضه‭ ‬لـ»أي‭ ‬أذى‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬عبدي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬متواجداً‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬باطلاع‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬أثناء‭ ‬الهجوم‮»‬،