قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية

منظر لكييف من خلال ثقب في سقف مبنى تضرر بعد هجوم بطائرة بدون طيار ليلاً في كييف في 20 مايو 2023

© اف ب سيرغي سوبينسكي

موسكو (أ ف ب) – أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.

وأعلن بريغوجين في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تلغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة “في 20 أيار/مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل”.

واضاف بريغوجين الذي يخوض نزاعا مع القيادة العسكرية الروسية “استغرقت العملية للسيطرة على باخموت 224 يوما … فاغنر وحدها كانت هنا”.

والمعركة للسيطرة على باخموت المدمرة والتي يشكك خبراء في أهميتها الاستراتيجية، هي الأطول والأكثر دموية في النزاع. وتكبد الجانبان خسائر كبيرة فيها.

واعلنت اوكرانيا هذا الاسبوع أنها استعادت اكثر من عشرين كلم مربعا من القوات الروسية في شمال المدينة وجنوبها، مع إقرارها بتقدم لمقاتلي فاغنر داخل المدينة نفسها، حيث لم يبق سوى جيب صغير للمقاومة الاوكرانية في الغرب.

ومناطق تقدم الأوكرانيين قرب باخموت تسيطر عليها القوات النظامية الروسية. وكثف بريغوجين انتقاداته لها متهما إياها بالفرار من مواقعها وآخذا على هيئة الأركان أنها لم تزود مقاتليه ما يكفي من الذخائر.

وتابع بريغوجين السبت “لم نقاتل الجيش الأوكراني فقط في باخموت، بل أيضا البيروقراطية الروسية التي وضعت لنا العصي في الدواليب”.

وكرر انتقاده لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

وفي حال تأكدت، فإن السيطرة على باخموت ستتيح لموسكو إعلان انتصار بعد العديد من النكسات المذلة.