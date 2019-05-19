قائد القوات العراقية في حرب تشرين 1973 يناشد القاضي فائق زيدان

ناشد قائد القوات العراقية في حرب تشرين 1973 ومنقذ العاصمة السورية دمشق والجولان من السقوط بيد اسرائيل العقيد الركن المتقاعد سليم شاكر الأمامي ، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالتدخل في حل قضية مصادرة دار السكن الوحيد العائد له ، والذي تمت مصادرته من محكمة الثورة الملغاة عام 1979 مع كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة وزجه بالسجن من النظام السابق ، وبالرغم من إقامته الدعاوى والمراجعات والقرارات الابتدائية التحقيقية والمدنية والتمييزية على مدى 15 عاما بعد عام 2003 وحتى الان ، الا ان الروتين وتضارب القرارات وتشعبها في المحاكم ، جعل الأعوام تمر تحت وطأة كبر سن متعب بالمراجعات دون الحصول على دار السكن المصادرة، ويطالب معالي القاضي الفاضل الاستاذ فائق زيدان بمقابلته لعرض المعاناة التي يواجهها والتي تهدد بفقدان حقوقه، علما ان هاتف العقيد الركن المتقاعد سليم الأمامي0780 629 7343 .