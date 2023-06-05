قائد أمريكي:التحالف البحري لإيران مع دول الخليج غير منطقي ويتحدى العقل

لندن‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‮ ‬

فجّرت‭ ‬ايران‭ ‬قنبلة‭ ‬التصريحات‭ ‬بحديثها‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬تحالف‭ ‬إيراني‭ ‬عربي‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬المدمرات‭ ‬الامريكية‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬مياه‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬طهران،‭ ‬وجاء‭ ‬الرد‭ ‬الأمريكي‭ ‬سريعا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعلان

المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأسطول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخامس‭ ‬والقوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة،‭ ‬تيم‭ ‬هوكينز،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬تشكيله‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى،‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭ ‬ويتحدى‭ ‬العقل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬الأدميرال‭ ‬شهرام‭ ‬إيراني،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬مشترك‭ ‬للبحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والدول‭ ‬المعنية،‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الضابط‭ ‬الايراني‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬هوكينز‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بريكينغ‭ ‬ديفينس‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العسكرية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هي‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتريد‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬أمني‭ ‬بحري‭ ‬لحماية‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تهددها‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬‮ ‬

‮ ‬ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬فارس‭ ‬الإيرانية،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬تصريحات‭ ‬للأدميرال‭ ‬شهرام‭ ‬إيراني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬بصدد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬بحري‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬إيراني‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬قريبا‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬مشترك‭ ‬للبحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬واضاف‭: ‬‮«‬عملنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬عُمان،‭ ‬والآن‭ ‬السعودية‭ ‬تتجه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنحى،‭ ‬وهنالك‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‭ ‬وباكستان‭ ‬والهند‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وكان‭ ‬قائد‭ ‬البحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬قد‭ ‬قال،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬البحري‭ ‬الثلاثي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين،‭ ‬يجري‭ ‬تطويره‭ ‬وهناك‭ ‬تحالفات‭ ‬إقليمية‭ ‬قيد‭ ‬التبلور‮»‬‭.‬‮ ‬

يتزامن‭ ‬ذلك‭ ‬بدء‭ ‬ايران فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬قوّتَين‭ ‬إقليميّتَين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرّت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مفضلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ستجري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬15‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬المعيّن‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬ووفق‭ ‬نائب‭ ‬الشؤون‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الموانئ‭ ‬الإيرانية،‭ ‬علي‭ ‬نازي،‭ ‬فأن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معابر‭ ‬إيران‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الصحف‭ ‬الايرانية‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬و‭ ‬قال‭ ‬نازي،‭ ‬حول‭ ‬التحالف‭ ‬البحري‭ ‬الإيراني‭ ‬–‭ ‬الإماراتي‭ ‬–‭ ‬السعودي،‭ ‬إنه‭ ‬و»على‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجال‭ ‬العسكري،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬شكلنا‭ ‬مجموعات‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وتم‭ ‬الوصول‭ ‬لتفاعلات‭ ‬لتطوير‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬ونقل‭ ‬الركاب‭ ‬والسياحة‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأولى‮»‬”‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬البحري‭ ‬الإيراني‭ ‬–‭ ‬الإماراتي‭ ‬–‭ ‬السعودي‭ ‬قضية‭ ‬إستراتيجية‭ ‬ونحن‭ ‬نتبع‭ ‬سياسة‭ ‬النقل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬باستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬بل‭ ‬لها‭ ‬سوابق‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬فإن‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ستكون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أسهل‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬طلب‭ ‬لإنشاء‭ ‬خط‭ ‬بحري‭ ‬مباشر،‭ ‬قال‭ ‬نازي‭: ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المتخصص‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة،‭ ‬فلم‭ ‬يتم‭ ‬استلامه‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبلنا،‭ ‬وننتظر‭ ‬نوعية‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬التفاهم‭ ‬والوثائق‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬التجاري‭ ‬البحري،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬الشروط‭ ‬بناء‭ ‬عليها‮»‬‭.‬‮ ‬