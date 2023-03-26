قائد‭ ‬شرطة‭:‬ اكافح‭ ‬الجريمة‭ ‬بطرد‭ ‬الأرواح‭ ‬الشريرة

بوغوتا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقرّ‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الكولومبية،‭ ‬المعروف‭ ‬بتصريحاته‭ ‬الاستفزازية،‭ ‬السبت‭ ‬بأنه‭ ‬لجأ‭ ‬مع‭ ‬شرطيين‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬طرد‭ ‬الأرواح‭ ‬الشريرة‭ ‬والصلوات‭ ‬في‭ ‬جهودهم‭ ‬لمكافحة‭ ‬العصابات‭ ‬وكبار‭ ‬زعمائها‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬بابلو‭ ‬إسكوبار‭.‬

من‭ ‬مكتبه‭ ‬المليء‭ ‬بالرموز‭ ‬الدينية‭ ‬المسيحية،‭ ‬أكد‭ ‬الجنرال‭ ‬هنري‭ ‬سانابريا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الدينية‭ ‬ساعدت‭ ‬الشرطة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭.‬

وذكّر‭ ‬خصوصاً‭ ‬بالعمليات‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تاجر‭ ‬الكوكايين‭ ‬بابلو‭ ‬إسكوبار‭ ‬العام‭ ‬1993،‭ ‬وعلى‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الثورية‭ ‬الكولومبية‭ (‬فارك‭) ‬الملقب‭ “‬مونو‭ ‬خوخي‭” ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬وقائد‭ ‬المتمردين‭ ‬المسلحين‭ ‬ألفونسو‭ ‬كانو‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

وقال‭ ‬سانابريا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ “‬سيمانا‭” ‬إن‭ “‬وجود‭ ‬الشيطان‭ ‬مؤكد،‭ ‬لقد‭ ‬رأيته‭ ‬وشعرت‭ ‬به‭”.‬

وأشعلت‭ ‬تصريحاته‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬البلد‭ ‬العلماني‭ ‬ذو‭ ‬التقاليد‭ ‬الكاثوليكية‭.‬

وأكد‭ ‬سانابريا‭ ‬أن‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإجرامية‭ ‬يستخدمون‭ “‬السحر‭” ‬في‭ ‬عملهم،‭ ‬وروى‭ ‬قصصا‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تشير‭ ‬إحداها‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬النار‭ “‬أثناء‭ ‬تلاوة‭ ‬الصلاة‭” ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ “‬السحرة‭” ‬المفترضين‭ ‬هؤلاء‭.‬

وعلق‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬الحالي‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الدومينيكان‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ايبيرية‭-‬أميركية‭.‬

وقال‭ “‬معتقدات‭ ‬الجنرال‭ ‬معروفة‭ ‬لدينا،‭ ‬لكننا‭ ‬نبذل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬المعتقدات‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المتبعة‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬احترم‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬علمنا‭”. ‬وقد‭ ‬اتخذ‭ ‬سانابريا‭ ‬مواقف‭ ‬علنية‭ ‬ضد‭ ‬الإجهاض،‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬قانوناً‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الحمل،‭ ‬وضد‭ ‬استخدام‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬الذي‭ ‬يصنفه‭ ‬ضمن‭ “‬وسائل‭ ‬الإجهاض‭”.‬