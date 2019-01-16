قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭: ‬انّهم‭ ‬يلعبون‭ ‬بذيل‭ ‬الأسد‭ ‬و‭ ‬لن‭ ‬ننسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا

أربعة‭ ‬جنود‭ ‬امريكيين‭ ‬ضمن‭ ‬15‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬ضد‭ ‬دورية‭ ‬بمنبج‭ ‬

طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان

أكد‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬جعفري‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لن‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬رافضا‭ ‬التهديدات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭. ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬جعفري‭ ‬قوله‭ ‬“سنحتفظ‭ ‬بجميع‭ ‬مستشارينا‭ ‬العسكريين‭ ‬والثوريين‭ ‬وكذلك‭ ‬معداتنا‭ ‬وأسلحتنا‭ ‬التي‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الاسلامي‭ ‬لتدريب‭ ‬وتقوية‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ودعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬المظلوم”‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسحب‭ ‬جميع‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وصرح‭ ‬نتانياهو‭ ‬“دعوني‭ ‬أقدم‭ ‬لهم‭ ‬(الإيرانيين)‭ ‬نصيحة‭ ‬إذن‭ ‬–‭ ‬أخرجوا‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬بسرعة‭ ‬لاننا‭ ‬سنواصل‭ ‬سياستنا‭ ‬القوية‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬عليهم،‭ ‬بلا‭ ‬خوف‭ ‬او‭ ‬هوادة”‭. ‬وقال‭ ‬جعفري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬ب”المضحكة”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“اعلموا‭ ‬فقط‭ ‬بأنكم‭ ‬تعبثون‭ ‬بذيل‭ ‬الأسد‭. ‬اخشوا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬ستنهمر‭ ‬فيه‭ ‬صواريخ‭ ‬ايران‭ ‬بالغة‭ ‬الدقة‭ ‬على‭ ‬رؤوسكم‭ ‬وتنتقم‭ ‬منكم‭ ‬لكل‭ ‬الدماء‭ ‬المراقة‭ ‬بلا‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬المظلومين‭ ‬في‭ ‬المنطقة”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭.‬

وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬التمركز‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭.‬

وفي‭ ‬تأكيد‭ ‬علني‭ ‬نادر‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬اسرائيلي‭ ‬قال‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬شنّ‭ ‬الجمعة‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬“مستودعات‭ ‬إيرانية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أسلحة”‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي”‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬نظامية‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتقول‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬المستشارين‭ ‬العسكريين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬متطوعين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

وميدانيا،‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬الأربعاء‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬واعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬4‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬السورية،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬3‭ ‬آخرين‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬“رويترز”‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬قوله‭ ‬“قتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬وجرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬وقع‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬السورية”‭.‬

واستهدف‭ ‬التفجير‭ ‬الانتحاري‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬مطعماً‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬منبج،‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مقاتلون‭ ‬عرب‭ ‬وأكراد‭ ‬ينضوون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مجلس‭ ‬منبج‭ ‬العسكري،‭ ‬التابع‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬وتضم‭ ‬المدينة‭ ‬ومحيطها‭ ‬مقرات‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الأميركية‭.‬