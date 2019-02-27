في قمة دبي .. مبتكرات سارة وأخبار محزنة

محسن حسين

قبل ان اعود الى مقر سكني في لبنان بعد ان حضرت بدعوة كريمة من حكومة دبي القمة العالمية للحكومات همس في اذني صديق من الامارت :انتظر مفاجاة سنطلق رائد فضاء.

لم اصدق ذلك رغم اني اعرف من خلال القمة ان الامارات تنشط في كل مجال لتكون رائدة في الابتكارات والعلوم وكل ما يتعلق بمستقبل البشرية.

هذا البلد الصغير مساحة القليل سكانا يعمل ويهيء لمستقبل له وللبشرية يتحقق فيه الخيال العلمي في ابتكارت في كل مجالات الحياة.

في ايلول اول رائد فضاء

الاثنين الماضي اعلن رسميا ما كان مفاجأة ان الامارات ستطلق اول رائد فضاء اماراتي في 25 سبمبتمر/ ايلول المقبل.

اذكر ان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وهو رئيس مجلس الوزراء في دولة الامارات اطلق اواخر عام 2017 برنامجا طموحا ” لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الذي حدث ان المدة قلصت لتكون اقل من سنتين.

وتأمل الإمارات صاحبة الطموحات الكبيرة في مجال الفضاء أن تصبح من الدول الرائدة عالميا والأولى عربيا في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وحسب ما شهدته وعرفته في القمة العالمية للحكومات هناك امور كثيرة تدعو للسرور لكن هناك امور محزنة حقا.

اخبار سارة

من بين ما يسر الاهتمام بالابتكارات ليس في الامارات فقط ولكنهم جعلوا ايام القمة لتشجيع الدول المشاركة وعددها اكثر من 130 دولة تسهم في كل ما يحقق للبشرية مستقبلا تعم فيه الراحة والامان.

وكمثل على المشاريع الطموح في الامارات انهم بعد مبادرة التاكسي الجوي ذاتي

القيادة قبل عامين، دشنت الشهر المنصرم الاختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة الاولى من نوعها على مستوى العالم،

وقد جرى تصميم وحدات التنقل ذاتية القيادة، لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة في مسارات معينة ومحددة، وذلك باقتران الوحدات مع بعضها خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 ً ثانية، وانفصالها عن بعضها.

باختصار شديد انهم في الامارات يعملون على تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا وامل ان يحققوا ذلك

اخبار محزنة

كما هي الاخبار السارة التي رافقت القمة العالمية في دبي أظهرت القمة امورا محزنة في العالم العربي

جلسات القمة خلال 3 أيام ضمت 150 متحدثاً في 114 جلسة، حضرتها أكثر من 4,000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة لكن المحزن ان المتحدثين ذكروا الحقائق التالية على المستوى العربي:

ــ 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة.

ــ 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام.

ــ 30مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر.

ــ 8 بالمئة زيادة في معدلات الفقر آخر عامين.

ــ تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية.

ــ 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم.

ــ رغم أن العالم العربي يمثل 5 بالمئة من سكان العالم إلا أنه يعاني 45 بالمئة من الهجمات الإرهابية عالمياً.

ــ 75 بالمئة من اللاجئين في العالم عرب!

ــ 68 بالمئة من وفيات الحروب عالمياً عرب!

ــ 20 ألف كتاب فقط ينتجها العالم العربي سنوياً، أي أقل من دولة مثل رومانيا.

ــ 410 مليون عربي لديهم 2,900 براءة اختراع فقط، بينما 50 مليون كوري لديهم 20,201 براءة اختراع.

ــ من عام 2011 حتى 2017 تم تشريد 14 مليون عربي.

ــ من عام 2011 حتى 2017 خسائر بشرية تصل إلى 1.4 مليون قتيل و جريح عربي.

ــ من عام 2011 حتى 2017 تم تدمير بنية تحتية بقيمة 460 مليار دولار.

ــ من عام 2011 حتى العام الحالي خسائر في الناتج المحلي العربي بقيمة 300 مليار دولار.

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هذه الارقام المذهلة تجعل الانسان العربي يشكك فيها لو لم تكن حقيقة واقعة من باحثين وعلماء لهم مكانتهم.