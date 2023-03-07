في عيد المراة العالمي .. ناشطتان تتحدّثان عن الدور الحيوي للعراقية

الموصل – سامر الياس سعيد

تحتفل المراة في ارجاء العالم بعيدها العالمي وذلك في الثامن من اذار (مارس ) من كل عام حيث خصص اليوم للاطلالة على الدور الحيوي الذي تلعبه المراة بوصفها نصف المجتمع اسهاما منها مع الرجل في ابراز الدور الحيوي لكليهما واسهاما من الزمان في تسليط الضوء على دور المراة العراقية ضمن المكونات العراقية فقد التقت الى جانب الاعلامية ايفا حبيب كريم مقدمة البرامج حيث حاورت (الزمان ) ايضا السيدة فائزة ذياب سرحان نائب رئيس جمعية الثقافة المندائية في اربيل وتحدثتا كليهما عن التحديات التي تواجه عملهما من خلال التحقيق التالي حيث تطرقت ايفا اولا الى واقع الاعلام المخصص للمكون المسيحي مضيفة بانها تعد نفسها لحد الان في طور التعلم ولا استطيع ان اتحدث عن اعلام شعبنا بشكل مهني مختص لكن من خلال معلوماتي وخبرتي المتواضعة ان اعلام شعبنا شهد فترات متباينة منها فترة ازدهار مثل تلك الفترة آلتي ظهرت فيها العديد من وسائل الاعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية وحاليا العديد من تلك الوسائل توقفت عن النشر والاسباب في ذلك عديدة وتأتي في مقدمتها قلة التمويل وهجرة العقول والرموز الإعلامية خارج الوطن عموما اتمنى ان يكون اعلام شعبنا جيد ومهني ويتجه نحو الافضل في المستقبل وعن ابرز برامجها الذي تعرضه فضائية عشتار ويختص بتسليط الضوء على المواهب قالت ايفا بان هناك مواهب كثيرة بين ابناء شعبنا لكن مع كل الاسف لم يحالفها الحظ في تسليط الاضواء عليها ومن الطبيعي ان يكون لشعبنا مواهب وإبداعات لانه امتداد للحضارات والثقافات الأولى التي بزغت في هذا البلد بلاد بين النهرين.

حديث العمل

وفي السياق ذاته تطرقت ايفا حول عملها في فضائية حيث اشارت الى انه من خلال عملها في القناة المذكورة استطاعت تقديم العديد من البرامج المنوعة منها ثقافية وتاريخية تحاكي حضارة شعبنا كذلك بعض المواضيع السياسية والفنية وحتى الرياضة والمميزة في برامجها و تقاريرها التي كانت مقرونة بالتحدث باللغة السريانية والعربية كما ابرزت في سياق الحديث عن دور المراة المسيحية مشيرة الى انها افضل من قريناتها في مختلف الشعوب الاخرى في الشرق الاوسط وانا ارى هناك فسحة من الحرية تتمتع بها النساء من بنات شعبنا لكن هن بحاجة الى تثقيف الذات والمضي قدما لخدمة مجتمعنا وقضايانا اما في الجانب الاخر فقد تحدثت السيدة فائزة ذياب سرحان نائب رئيس جمعية الثقافة المندائية في عنكاوا مشيرة الى ان ابرز نشاطات جمعيتها تتمثل ابالاهتمام برفع الوعي المجتمعي على كافة الاصعده الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وذلك من خلال استضافة مختصين لمناقشة المواضيع كما ننفذ العديد من المشاريع التي تهدف قضايا الاقليات العراقية ونقيم حملات المناصره للقضايا المهمة التي تحتاج إلى دعم .وعن ما لحق الصابئة المندائيين من تهميش حيث عزت سرحان ذلك لعدة اسباب منها ا لى التهميش من قبل الاخر وايضا نتيجة الهجرة الكبيرة لابناء الصابئة المندائيين فطائفة الصابئة المندائيين هي ولادة للمبدعات والمبدعين وعلى كافة الاصعدة وبمناسبة عيد المراة العالمي اضاءت سرحان حول ابرز النساء المندائيات ودورهن على واقع المشهد العراقي فتحدثت عن الباحثة والاديبة المندائية ناجيه المراني ومن منا لا يعرف المبدعة رحمة الله عليها الممثــــــلة سهام السبتي والفنانة الاديبة سوسن سيف الكاتبة الدكتــــــورة انباء جاوي.

المخرجة سما سعدون وهي مخرجة سينمائية نالت العديد من الجوائز وهي مدرسة في جامعة بافلو في الولايات المتحدة والفنانة التشكيلة رواء السليم والقائمة تطول مضيفة الى حضور العديد من النساء المندائيات برغم كل الصعوبات حالها حال المرأة العراقية التي لم تنال مكانتها بشكلها المستحق والامثلة الفنانة القديرة سهام السبتي والمخرجة المندائية احلام سعيد والممثلة الشابة نريمان الصابوري.متنية في ختام حديثها على ان تاخذ المراة دورها الريادي في التمثيل الحقيقي على كافة الاصعده وان لاتكن مجرد ديكور او تكملة عدد او واجهة لجهات متنفذه وان تنصف القوانين المرأة وتضع حد لكل من ينال من كرامتها.