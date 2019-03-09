في عيد المرأة.. ما ذا نكتب ؟ – كاظم المقدادي

في عيد المراة .. اجد نفسي .. حائرا مرتبكا .. خاشعا واقفا .. وبإجلال امام هيبة الام ومكانتها ..تضحياتها وذكراها .. فلا بلاغة اللغة تواسيها .. ولا روعة المناسبة تستوفيها .

الام.. هي الغيث اذا نــزل .. والأرض اذا انبتت .. والسماء اذا رحبت .

فلا تدخل عليها ..كارها مبتئسا ، شارد الذهن متطيرا ..انها الوفاء في عقلك .. والحب في قلبك .. فأحسن رضاها وقبلها تقبيلا .. فان في تقبيل يدها وجبينها متعة .. وفي الانحناء أمامها لذة ونشوة .

// أمي..يا أمي ..

منذ اكثر من خمسين عاما.. وانت في طيفي .. وكانك ما زلت خائفة علي .. وانا أخــوض تجربة جديدة.. جعلـــتها مقياسا لثــــقتك العـــالية بي .

اذكر .. يوم استعجلت الرحيل الى باريس .. وكنت بين مصدقة ومرتابة ..بين مبتهلة ومبتئسة .. وكانت حقيبة السفر امامك .. ويدك منهمكة في ترتيبها .. ولا يفوتها وضع / التمر و الكليجة .. والليفة والصابونة فيها .. وكانك خائفة على معدة ربما تجوع و تختل .. وعلى جسد يتسخ فيعتل .

ولَم انس يومها .. خوفك و وصاياك.. وقلقك من مفاجآت الحياة في شوارع الغربة .. وفي مطارات لم ينتظرني فيها احدا .. وعن تعثري وصمتي وسط ضجيج المدينة .. يوم وجدت نفسي فيها / بلا لغة ..ولا الفة.. ولا اخ ولا صديق.. ولا دار ولا جار .. وكأني ولدت من جديد على ارض اختلط فيها الظل والنار .

وكان علي ان اشتغل وادرس واتعلم اللغة .. واخوض حياة ، وتجربة جديدة ، لم أعتدها من قبل .. فلا الشقراوات دنون مني .. ولا المدينة اشفقت علي .

غير اني لم انس ابدا / على الرغم من حزنك وقلقك ..ترديد معانيك السامية في النباهة والرجولة ..وكنت تقولين بثقة وعبرة ( وليدي كاظم .. مو تنس نفسك ، و بيتك ، واهلك ، ومنطقتك ) .

ومنذ تلك الوصية .. وانا لم .. ولن انس

منطقة العطيفية واهلها الكرام .. ولا بغداد وناسها العظام .. وظل الوطن في عيني في اليقظة والمنام .. قبلة ومنار / واهلا ودار .

اعرف ان الحياة لم تكن يوما ..سوى مسرحا يقف فوق خشبته الجميع .. وهناك من وقف راسخا ..وهناك من تعثر مرتبكا .

وتمر الايام والسنين ، ويحصل ولدك على شهادة الجامعة ، وشهادة الحياة .

كان شكسبير في مسرحية ماكبث يقول ../ ما الحياة الا ظل يمر

.. لكن شكسبير الثائر على تراتيبية اللغة .. انتفض و على لسان هاملت وهو يهتف بحماسة المنتشي ( اكون ..او لا اكون ) . .

وكنت انا / و كما أردت ..يا أمي ..فارقدي في سلام .