في سبيل السلام لليمن – لطفي نعمان

ليست المرة الأولى التي يشهد اليمن فيها الحروب بمختلف أشكالها في لحظة واحدة: الأهلية وبالوكالة.

ولا هي أول مرة تشهد ساحات اليمن وساطات إقليمية ومبادرات دولية. كما لا يستغرب وفرة الاجتهادات اليمنية في نقض الاتفاقيات، وليس بمستغرب التذمر العسكري من الجهود السياسية المؤثرة على تطورات الميدان.

ولن تكون المرة الأخيرة التي تنتهي فيها الحرب بعد طول معاناة إنسانية.

فاليوم حربٌ.. مهما طال هذا اليوم؛ وغداً سلام.. مهما بَعُد هذا الغد.

إنما كيف يقصر يوم الحرب، ويقترب غدُ السلام؟

جهود أممية

هل تكون عبر استجابة اليمنيين للجهود الأممية؟ أو تنفيذهم للمرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية؟ أم بابتكار سبل حل يحول دون توجيه لوم أو توبيخ قوم أو تلطيخ تاريخ؟

غير صعب البتة ترديد بديهيات الحل المتمثلة في: تسليم السلاح للدولة بعد تشكيل حكومة وطنية أو حتى قبلها! وغير سهل على من سلب سلاحاً أن يسلمه!

وغير هين على من قال بوجوب تسليم السلاح أن يُرفَض طلبه.

بطبيعة الحال، احتراف الحرب وقد دخل سنته الخامسة لم يمنح المتحاربين فرصة لاختراق الحواجز النفسية، أو مقاربة نقاط الالتقاء.. بل الالتفاف على كل نقطة يمكن التفاهم حولها.

وسواءٌ في ذلك كل الأطراف عناصر الظاهرة العربية الجديدة: اليمننة!

حصيلة مطالعة المشهد اليمني أن ترى الحوثي ليس أقرب مسافةً إلى السلام من الشرعية وتحالف دعم الشرعية، ولا تحالف دعم الشرعية والشرعية أقل قدرةً على استمرار الحرب من الحوثي.. فثمة قدرات متوافرة على الاستنزاف -وإن تضرر الأبرياء- مع تفاوت الإمكانيات مما لا يجعل المساواة بين أطراف النزاع ممكناً.. وإن تساووا حال الجلوس على طاولات المشاورات.

المشكلة لا تكمن في عدم تساويهم على طاولات المشاورات، طالما لم تتكافأ القوى، أو تحاول بعضها كالحوثيين القفز على واقعها اليمني وتأنف التعاطي مع الطرف اليمني المقابل طرف الشرعية، مثلما تمتنع الشرعية عن الجلوس إلى الحوثيين بوصفهم متمردين وناقضين للاتفاقيات، لكنهما في الأخير يضطران إلى الجلوس معاً.. أياً كانت مآخذهما والمآخذ عليهما!

المعضلة أن أكبر المآخذ على الأطراف اليمنية كافة ومن إليهما، خطابهما وقد تجاوز حدود المعقول والمقبول مغذياً التصنيفات المذهبية والعرقية والقومية بأسوأ مما قد يريده المتربصون باليمن والمنطقة.. من القوميات الأخرى.

لقد بالغت الأطراف في تسنين وتشييع وتطييف بعضهم بعضاً، وبلغ منهم من بلغ حد التكفير.. ومضوا ينكرون يمنيتهم..!

اجواء الحرب

من الطبيعي، نتيجة أجواء الحرب والخراب النفسي، أن يكثفوا خطاباً لا يؤسس للتعايش والسلام.. ويكتفوا بلغة التنافر والتنابز بالوطنية وسوء الكلام.

الأطراف اليمنية بهكذا خطاب، تَحولُ دون إمكانية لقائهم – ولقاء من سيليهم حتماً- مستقبلاً تحت سقف وطن واحد لن يستقر ما لم يقوَ أبناؤه على التآخي والتفاهم والتعاون والتصالح الصادق، لكي يأخذ أشقاؤهم وأصدقاؤهم بيد أبناء اليمن جميعاً في مرحلة البناء والسلام المنتظر.

إن المنتظر للوطن اليمني الجمهوري في المديين المنظور وغيره، أن يبنيه أبناؤه، النساء والرجال في الجنوب والشمال من مختلف الفئات الاجتماعية، مضيفين إلى سالف المجد مجداً جديداً، وقد تخلصوا من أسباب التخلف وخطاب الإقصاء.. لكي يسهل انتهاج سبل السلام.

فالوطن.. كل وطن -كما نفهم ونريد- ليس حكراً على سلالة أو جماعة، فئة أم جهة، طائفة أو قبيلة.. الوطن لكل وبكل مكوناته الاجتماعية.

لا يكون الوطن لكل المواطنين.. إلا بكل المواطنين.

وينهض الوطن بنظام يرعى مصالح البلد ويبعث على طمأنينة المنطقة، ولا يشكل عبئاً على أحد، ولا يستهين بكرامة مواطنيه أحد..

لعل التخلص من عقلية الإقصاء والتفرد وحالة التصلب السياسي، وشيوع لغة السلام، يكفل تقصير أمد الحرب وتقريب موعد السلام.. وييسر قبول كل مبادرة داخلية وخارجية تُقارِبُ هذه الغاية غير المستحيلة، والمستحقة لليمن بكل يمنييه متى ما أرادوا، وَجَدوا واجتهدوا في مسعى: السلام لليمن.

ألا فليكن كل أبناء وأشقاء وأصدقاء اليمن برداً وسلاماً على اليمن.

{ صحفي وسياسي يمني

رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب