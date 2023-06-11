في ذكرى احتلال الموصل.. مأثرة اجتماعية في مساندة أسرة تريد بيع منزلها لتوفير العلاج  

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬اغاثة‭ ‬مجتمعية‭ ‬طوعية‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬لأسرة‭ ‬عراقية‭ ‬قررت‭ ‬بيع‭ ‬منزلها‭ ‬بسبب‭ ‬العوز‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المال‭ ‬لعلاج‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬الزمان،‭ ‬إن‭ ‬جيران‭ ‬الأسرة،‭ ‬حين‭ ‬شاهدوا‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الدار‭ ‬للبيع‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬كُتبت‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬البيت،‭ ‬هبوا‭ ‬إلى‭ ‬نجدة‭ ‬العائلة،‭ ‬وأول‭ ‬اجراء‭ ‬سريع‭ ‬اتخذوه،‭ ‬هو‭ ‬حذف‭ ‬العبارة،‭ ‬ليكتبوا‭ ‬بدلها‭: ‬‮«‬تبقى‭ ‬الدار‭ ‬عامرة‭ ‬بأهلها‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬طمأنوا‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬بسرعة‭.‬‮ ‬

‮ ‬الجيران‭ ‬وأهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬سارعوا‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬مبلغ‭ ‬بنحو‮ ‬70‮ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬حوالي‮ ‬60‮ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬عبر‭ ‬التبرعات،‭ ‬‮ ‬

لتوفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬علاج‭ ‬الأبن‭.‬‮ ‬

‮ ‬ووصف‭ ‬الحدث‭ ‬الباحث‭ ‬جاسم‭ ‬الشمري‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬الزمان‭ ‬معه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬غيرة‭ ‬عراقية‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الشمري‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬الجيران‭ ‬وأهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬وفروا‭ ‬العلاج،‭ ‬وحفظوا‭ ‬للأسرة‭ ‬مسكنها‭ ‬واستقرارها‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬واستطرد‭: ‬‮«‬الانسان‭ ‬يضطر‭ ‬أحيانا‭ ‬لبيع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬لشراء‭ ‬صحته‭ ‬أو‭ ‬صحة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬لهذه‭ ‬العائلة‭ ‬الموصلية‮»‬‭.‬‮ ‬

واستكمل‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬السؤال‭ ‬هنا‭..‬‮ ‬لماذا‭ ‬يضطر‭ ‬المواطن‭ ‬لبيع‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬وهو‭ ‬السكن‭ ‬لتوفير‭ ‬العلاج،‭ ‬أين‭ ‬الدور‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬الكافي‭ ‬والملائم‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭ ‬وبالذات‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تدخلات‭ ‬رسمية‭ ‬عاجلة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬واستأنف‭ ‬القول‭: ‬‮«‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬كان‭ ‬متميزا،‭ ‬فيما‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬كان‭ ‬ضعيفا‭ ‬ويؤكد‭ ‬غياب‭ ‬المشاريع‭ ‬الفاعلة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬العافية‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬رغم‭ ‬الموازنات‭ ‬الانفجارية‭ ‬الضخمة‮»‬‭.‬‮ ‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تناقل‭ ‬راود‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الخبر،‭ ‬في‭ ‬فخر‭ ‬بالمساعدة‭ ‬التي‭ ‬وفّرها‭ ‬الناس‭ ‬للأسرة‭.‬‮ ‬

‮ ‬وكتب‭ ‬المدون‭ ‬زيد‭ ‬الجراح،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬تبقى‭ ‬مدينة‭ ‬الكرام‭ ‬عامرة‭ ‬باهلها،‭ ‬وبارك‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الطيبين‭ ‬الذين‭ ‬دعموا‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ودون‭ ‬الناشط أبو‭ ‬نورس‭: ‬‮«‬أصحاب‭ ‬كرم‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬الحدث‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬استذكار‭ ‬العراقيين‭ ‬لاحتلال‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العام‮ ‬2014‮ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬حيث‭ ‬عاش‭ ‬أهالي‭ ‬المدينة‭ ‬سنوات‭ ‬صعبة،‭ ‬يحاولون‭ ‬اليوم‭ ‬تجاوزها‭ ‬ونسيان‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭ ‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬أحبائهم‭ ‬وأصدقائهم،‭ ‬وتدمير‭ ‬الممتلكات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭.‬‮ ‬

‮ ‬وتسبّب‭ ‬سقوط‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بيد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬آثار‭ ‬نفسية‭ ‬وسلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬السكان‭ ‬إعادة‭ ‬نسج‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬امتاز‭ ‬بها‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الثقة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬