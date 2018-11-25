في المرمى

في ذكراها – عمار طاهر

أسعف الزميل سامر الياس ذاكرتنا المعطوبة، وهو يحيي صاحبة الجلالة بذكرى المولد.. أيقظ فينا تاريخا مجيدا لم يمت بعد.. رائحة المداد، وعنفوان القلم، ونبض الكلمات.. وحروف اصابت الهدف مرة، ونقلت الرسالة، وغيرت الواقع.. وأخرى صادفت فكرا متحجرا، فتحطمت على جدران التخلف والفساد والانحطاط.. فكان لنا شرف المحاولة، ولهم ضآلة الحجم وضحالة الموقف.

قرن كامل من الصحافة الرياضية نتغنى بها الان، ونحن نقف على الاطلال، فما تبقى منها يثير الأسى، ويبعث الشجن، نقلب صحف الامس.. نتذكر الزمن الجميل ليس لأنه رائع فحسب، بل لان الواقع رديء وسيء، بعد ان سقطت الصحافة مضرجة بمبادئها ومهنيتها واخلاقياتها، واصبحت باباً بائساً لا يطرقه أحد.

والعيب ليس في المهنة، ولكن في رجالها الحقيقيين، ممن غادروها من الباب، واختفوا من المشهد، ليتسلل من الشباك عبر الظلام، عشرات الحواة، والمتحذلقون، القادمون من المجهول، ويتحول الاعلام الرياضي عموما الى سيرك، او مصدر للتكسب والارتزاق، والرواتب المجانية من المؤسسات الرياضية، والجميع يزعم انه صحفي خطير، مع ان بعض هؤلاء لا يعرف ابجديات الكتابة، والبعض الاخر يعتاش على الماضي، وتاريخه الصحفي كله يمكن ايجازه بعدد من الموضوعات غير المؤثرة، واخرون تركوا الصحافة واقعا، ويدعون ممارستها كخبراء عبر دكاكين الفضائيات.

ثمة قاعدة ذهبية في الصحافة تقول – ليس المهم ان تكتب ولكن المهم ان يكون نصك مقروءا – والحقيقة ان الاعلام الرياضي يتجلى في قدرة الصحفي على كتابة النص، ولا يترجم خوارا او عويلا وصراخا امام كاميرات التلفزيون، لذا يعتقد بعض اميو الاثير ان الصحفي الناجح يستمد قوته من انتشار الوسيلة، وتأثيرها في الجمهور، وليس من اجادته للكتابة.. نتحدى هؤلاء العباقرة في تحرير نص خال من الأخطاء الاملائية والنحوية، لنرى اسلوبهم الاخاذ وصياغاتهم الفذة.

100 عام من الصحافة الرياضية وماتزال تحبو، لم تصل حد الفطام، تبحث عن مجدها.. بريقها.. فردوسها المفقود.. ربما ستستعيد ذاتها مستقبلا، عندما ينهض جيل اخر يؤمن بشرف الكلمة، ومسؤولية المهنة، فتغدو سلطة رابعة بحق، يحترمها الداني والقاصي، لا ذليلة خانعة وخاضعة كما هي اليوم، بعد ان تحول دهاقنتها الى اسم مستعار للرغيف.