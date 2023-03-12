في حوار إستذكاري مع إبتسام عبد الله:

أخاطب بغداد وأقول لها إرجعي يا ألف ليلة

عمان – مجيد السامرائي

هناك أشجار (كالبتوس) وسرو وشجيرات مختلفة الانواع ثم شجيرات محملة بزهور مختلفة الالوان مثقلة الان بقطرات الندى , لكن هناك من يقص جناحيك ويمنعك من الانطلاق والتحليق في فضآت مترامية الاطراف ولا حدود فيها لاحلامك وامنياتك. مثل هذه الاجواء تجدها في غالب ما كتبت وفي طقس مماثل حاورت قبل سنوات الإعلامية والكاتبة ابتسام عبد الله التي غيبها الموت قبل ايام.

كانت قد طلقت التلفزيون الذي ارتبطت به بعلاقة عقدية وظيفية شرعية عام 1968.

قالت لي : لايمكنني ان اقدم برنامجا لا اعده بنفسي .. حين دعوتها لاطراف الحديث قالت لي : لم اكن افكر باسئلتك في الطائرة، كنت افكر في بيتي ؛ حفيدتي، ابنتي فقط .

قلت لها (بطلاتك يفكرن كثيرا). اجابت (نعم في مسيوبوتاميا بطلاتي يتحدثن مع انفسهن كثيرا، انا افضل الحوار الداخلي، لانه يفصح عن احاسيس مكنونة ؛ لاتظهر حين يتحدثن مع الاخر).

{ انت من كركوك لكن احداث قصصك عن الموصل ؟

– انا اعرفها اكثر من نفسي .. الموصل ؛ هناك احداث يستقيظ فيها الوحش النائم داخل الانسان.

{ الفرنسيون يقولون فتش عن المرأة بجرد خاص من هن داخل بيتك الروائي؟

– عندي رواية كتبت منها 100 صفحة، لكن مد العنف ارتفع . ربما يكون هناك انخفاض في مسرى الدم ساترك النهاية مفتوحة . ساتوقف عن الكتابة حتى حين.

– تترجمين د.ه.لورنس.

لم تكن حياته سوية سلوكه غير قويم، لكن مراسلاته تكشف عن حياة ناسك، لم يكن لديه المال الكافي ليعيش حياة تليق به.

(في مقطع عرضي من يومياتها وصفت لي ابتسام عبد الله مرورها قرب كورنيش جسر الصرافية).

كنت اذهب يوم الجمعة الى جريدة الجمهورية واشاهد الاشجار وهدوء النهر، ثم انزل واجلس على كرسي اتأمل في خلق امرأة ذات جسارة تجلس عند ذات النهر.

{ لست امرأة جسور؟!

– لا لا لكني في نظر شقيقاتي كذلك. خرجت من البيت الى التلفزيون، تقاليدنا والبيت ضد ذلك .

{ هل في حياتك الكثير من الفراغ؟

– انا من النوع الذي يصحو باكرا من النوم، كنت اعمل في صحيفة المدى افتح الحاسوب لاربع ساعات اترجم المزيد من الاخبار التي تهم العراق.

كتاب مفتوح

هل انت كتاب مفتوح ؟

– انا بسيطة تماما.

{ هل تعتقدين ان بغداد فقدت بساطتها؟

– لا لكنها معتلة تبحث عمن يداويها.

{ هل تزوجت الوطن؟

– لا تزوجت امير.

{ ماهو المكان الاثير لديك؟

– البيت والجريدة ومن الجريدة الى البيت ليس لدينا سينما، لااحب السفر، لكني احيانا اكون سعيدة في المطار لطبع كتاب جديد.

{ هل استمعت من الحياة بما يكفي؟

– الله اعطاني اكثر مما اتمنى، وانا شابة كنت افكر ان اصبح كاتبة، لكن هذا الحلم المستحيل تحقق دون تعمد؛ امسكت القلم ثم كتبت، والكتابة صارت رواية لم اكن اخطط ان اكون روائية، ثم ظهرت على الشاشة والناس تقبلتني، تركت التلفزيون لعشرين عاما، والناس { يتساءلون لماذا لاتعودين؟

– منحت ابتسام عبد الله ورقة بيضاء ورجوت منها ان تدون بضعة اسطر عليها.

{ كتبت : ليت بغداد تعود الينا؟

– هل هي بغداد ذات الليالي الالف ام الليلة الواحدة ؟

ابتسام عبد الله صاحبة برنامج (سيرة وذكريات) تتذكر:كنت ارشق من الان بكثير حين جاء يوسف شاهين الى بغداد في الثمانينات عرض علي ان امثل دور شهرزاد التي كانت فقيرة ومعدمة ؛ هربت بعد مجزرة قتل فيها شهريار وظلت هي في متاهة.

– رددت على مسامعها، فسالت مدامعها

أرْجِعي يا ألفَ ليلةْ .. غيمةَ العِطرِ

فالهَوى يروي غليلَهْ .. من ندى الفجرِ

إنَّ أشواقي الطويلة .. أقْفَرَتْ عُمري