في اليوم العالمي للرقص

بيروت – محسن حسين

حددت الامم المتحدة يوم 29 نيسان من كل عام يوما عالميا للرقص. وأنشأت لجنة الرقص في المعهد الدولي للمسرح (ITI) يوم 29 نيسان كيوم الرقص العالمي في عام 1982 لتسليط الضوء على التنوع المذهل ومواهب الراقصين في جميع أنحاء العالم. تم اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف عيد ميلاد جان جورج نوفير (1727-1810) مبتكر الباليه الحديث.

أنشأ المعهد الدولي للمسرح هذا العيد للترويج للرقص في جميع أنحاء العالم ، لتوعية الناس بقيمة الرقص، ولتمكين مجتمع الرقص من الترويج لعملهم على نطاق واسع. الأمل هو أن تصبح الحكومات وقادة الرأي على وعي متزايد بقيمة وأهمية الرقص بجميع أشكاله وأن يدعموه. علاوة على كل هذا ، تم إنشاء اليوم العالمي للرقص لنا للاستمتاع بالرقص كما هو ومشاركة الفرح مع الآخرين.

تختار ITI كل عام مصمم رقصات أو راقصة مثالية لكتابة رسالة العطلة الرسمية. يسرد موقع الويب الخاص بهم موقع حفلهم السنوي بالإضافة إلى الأحداث الأخرى المعلن عنها في جميع أنحاء العالم.