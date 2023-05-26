في النجف: عنف ضد المتظاهرين ومشاريع فاسدة – حجاز بهية

حجاز بهية

١

نكرر التحذير من الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ومن الأعمال التي تقوم بها القوات الامنية في النجف والتي لا تمت للإنسانية واحترام حق التظاهر الذي كفله الدستور.

صمت قائد شرطة النجف وتفرجه على ما يحصل من اعتداء، واضح لأبناء مدينتنا من الطلبة والطالبات الخريجين ومطالبتهم الحكومة المحلية والمركزية بالتعيين وإيجاد فرص عمل لهم .

تكميم الأفواه والتهميش وممارسة الاعمال القمعية، لا يجلب للمسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية غير الفشل والانعزال.

النجف وساحاتها ليست ملكا لهم ولقادتهم واحزابهم المتنفذة ونعلن دعمنا ومساندتنا للخريجين التربويين ولكل حراك احتجاجي سلمي يطالب بالحقوق والحريات العامة.

نطالب بالجلوس مع المتظاهرين والاستماع لمطالبهم فهو الحل الامثل في التعامل مع الشابات والشباب .

محافظ النجف يتحمل المسؤولية في التعامل مع هذا الملف، وعلى قائد الشرطة ان يوجه قواته في التعامل الانساني مع المتظاهرين وعدم اللجوء للعنف، فحق التظاهر وحرية التعبير كفله الدستور العراقي لكل العراقيين..

نحن مع المحاضرين حتى يتم تثبيتهم على الملاك ومع الخريجين في مطالبهم ومع اي حراك احتجاجي مطلبي .

٢

النجف الاشرف تستغيث من فشل وعدم اهلية بعض الشركات المنفذة للمشاريع والبنى التحتية فيها، لعدم وجود رقابة من قبل المهندس المقيم .

السلطات التنفيذية يتيح للشركات سرقة وإهمال المشاريع.

امثلة على ذلك:

طريق كوفة – البو حداري.

حي الجمعية.

وشوارع ومشاريع أخرى .

تحتاج لمحاسبة ورقابة .