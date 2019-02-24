في الذكرى61 لقيام الجمهورية العربية المتحدة – حسن عاتي الطائي

يعد اليوم الذي قامت فيه (الجمهورية العربية المتحدة) 22/شباط /1958 يوما تاريخيابكل المقاييس في الحياة العربية المعاصرة وعلامة فارقة بين تاريخين:تاريخ التجزئة وتاريخ الوحدة في الوطن العربي..فلأول مرة ومنذ ما يقرب من الف عام يتحد قطران عربيان إتحادا كاملا يتخليان فيه عن إسميهما التاريخيين ويعلنان للعالم ظهور دولة عربية جديدة بإسم (الجمهورية العربية المتحدة) مؤلفة من إقليمين:جنوبي (مصر) وشمالي (سوريا).. جاء تحقيق الوحدة الإندماجيةبين القطرين الشقيقين تلبية لمطالب شعبية كاسحة وتجسيدا لإرادة جماهيريةهائلة وتتويجا للإنتصارات الكبرى التي حققتها حركة القومية العربية بقيادة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر مثل كسر إحتكار السلاح ومحاربة الأحلاف المشبوهة التي حاول المستعمرون فرضها على العرب كحلف بغداد والدعوة للتخلص من القواعد الأجنبية المنتشرة في عدد من الأقطار العربية إضافة الى التأميم الخالد لقناة السويس في العام 1956والتصدي البطولي الباسل للعدوان الثلاثي الغاشم على مصر في أعقاب التأميم..لقد أجج قيام الجمهورية العربية المتحدة وإنتخاب رائد القومية العربية جمال عبد الناصر رئيسا لهاالشعور القومي بين ابناء الأمة العربية ما بين المحيط والخليج واوجد حالة طاغية غير مسبوقة من الإنسجام والفرح والحماس الثوري لدى الشباب العربي الذي تدفقت عواطفه القومية مثل بحر هادر بإتجاه الوحدة ماأثبت للعالم أجمع ان العرب أمة واحدة قادرة بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وإرادة حرة ان توحد نفسها وتفرض وجودها وحضورهابقوة في المسرح الدولي في الوقت الذي تأكد فيه بما لا يقبل الشك أن الوحدة العربية هي تعبير عن حقيقة الإنسان العربي ووجوده القومي ذاته وليست مجرد حلم او هدف تسعى لتحقيقه.. إن لدى أمتنا من الروابط وعوامل ومظاهر ومقومات الوحدة إضافة لثقلها البشري الذي يقترب من ال (400 مليون نسمة) ومساحتها الشاسعةالتي تبلغ (14مليون كم2) وموقعها الإستراتيجي المميز في قلب العالم وما تمتلكه من موارد وطاقات وثروات طبيعية هائلة لا حصر لها الى جانب ميراثها الحضاري الزاخر بالأمجاد والماثر ومخزونها الروحي والإنساني الفخم وتقاليدها وقيمها وأعرافها الباهرة وتجاربها الغنية وقدرتها على التجدد والنمو والعطاء وتجاوز وإستيعاب المحن والمصاعب التي تمر بها سيجعل منها إذا ما تحققت وحدتها القومية في دولة عربية ديمقراطية واحدة من أعظم القوى على المستوى العالمي إن لم يكن أعظمها على الإطلاق ،ولذلك فإن قوى الإستعمار بمختلف أسمائها قديما وحديثا قد عملت دون توقف وبكل ما تستطيع من قوة ووسائل الوعيد والتهديد وبشتى الطرق والأساليب لمنع العرب من تكوين دولتهم الواحدة في كيان قومي وحدوي واحد مثل غيرهم من الأمم التي حققت وحدتها القومية مثل الألمان والطليان وغيرهما الكثير من الأمم الأوربية وغير الأوربية لكي تتمكن من الإستيلاء على ثرواتهم وخيراتهم وتحطيم شخصيتهم القومية والحضارية والإستمرار في التحكم بمصيرهم ومستقبلهم ظلما وعدوانا وحسدا وخوفا ..ان الحدود الحالية بين أقطار الوطن العربي حدود وهمية مصطنعةرسمها وأوجدها وحددها الإستعمار الغربي في إتفاقية (سايكس /بيكو/ ) التي تم عقدها بين الإستعمارين (البريطاني/الفرنسي) في العام 1916 وذلك للحيلولة دون وحدته وإبقائه ضعيفا مجزءا تحت هيمنتهم وسيطرتهم ،وإمعانا في تكريس تجزئته وعزله عن بعضه فقد قام الإستعمار القديم (بريطانيا)وحلفائها بإنشاء حاجز بشري عنصري إستيطاني هو (الكيان الصهيوني) في فلسطين قلب ذلك الوطن الكبير وأمده وما زال يمده بكل أسباب الحياة والبقاء بغية القضاء على اي أمل في وحدة الأمة العربية وتحررها النهائي من اي وجود أجنبي فوق ارضها المقدسة ..ان عدم تحقق الوحدة حتى الان لا يعني أنها غير ممكنة لأنها كانت موجودة أصلا قبل حدوث وحصول التجزئة التي فرضها المستعمرون والطامعون، كما ان (الوجود القومي لا يشترط ان يكون للأمة دولة واحدة تكون تعبيرا عن ذلك الوجود وتجسيدا له لكنه سيكون عنصرا مساعدا او ضروريا ولكنه غير كاف في تحقيق عملية الإنتقال من التجزئة الى الوحدة) بحسب ما يقوله المفكر القومي الكبير الدكتور نديم البيطار في كتابه (حدود الهوية القومية) …ان في مقدمة أسباب حالة الضعف والتفكك والتردي التي تمر بها أمتنا التي تتعرض من كل جانب ومكان لهجمة إستعمارية إرهابية ظلامية حاقدة لم يسبق لها مثيل تستهدف وجودها كأمة حية هي ما تعانيه من تجزئة وتشتت قومي وسيطرة منطق الدولة القطرية وخيانة ورجعية وتخاذل الأنظمة العربية المستبدة المتواطئة مع القوى الأجنبية المعادية لوحدتها وهو ما أدركته الجماهير الشعبية المناضلة بحسها الوحدوي المرهف التي باتت على يقين تام ان عبء تحقيق الوحدة العربية وتجاوز التجزئة يقع على عاتقها هي بإعتبارها صاحبة المصلحة الأولى في تحقيقها وعلى القوى الوحدوية المخلصة المؤمنة بالوحدة العاملة في سبيلها والمضحية من أجلهاوليس على النظام العربي الرسمي الفاقد للشرعية القومية والمعادي لها ولطموحها الوحدوي ولا على الذين يرفعون شعاراتها زورا وبهتانا وهم في الحقيقة ألد اعدائها … ان شمس الوحدة العربية ستشرق مجددا بكل تأكيد برغم الغيوم السوداء المتكاثفة التي تلطخ وجه سماء أمتنا الصافية لأنها القدر والمصير والمستقبل …ألف تحية للجمهورية العربية المتحدة في ذكراها الحادية والستين والمجد والخلود لبطل العروبة والوحدة جمال عبد الناصر..