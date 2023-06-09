في الذكرى 37 للمشاركة الأولى والهدف الأول للعراق في نهائيات كأس العالم

سامراء- محمد صادق السامرائي

بطولة كأس العالم اكبر البطولات في العالم الكل يتابعها الكبير والصغير في ارجاء المعمورة وتقام كل اربع سنوات الكل يعلمون عام 1986م ومشاركة المنتخب العراقي واليوم نستذكر الذكرى 37 للمشاركة العراقية في هذا الكرنفال الرياضي العريق . تأهل المنتخب العراقي في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مشاركة له عام 1986م في البطولة التي تحمل الرقم 13 في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم اقيمت هذه البطولة على ارض دولة المكسيك في الفترة من 13 مايو حتى 29 يونيو .وبذلك اصبحت المكسيك اول دولة تستضيف بطولتي من كاس العالم بعد بطولة عام 1970م .حل منتخبنا الوطني العراقي في9 المجموعة الثانية التي تضم البلد المضيف للبطولة منتخب المكسيك ومنتخب بارغواي ومنتخب بلجيكا.

أول مباراة

في4 يونيو 1986م لعب منتخبنا الوطني اول مبارياته في كاس العالم امام منتخب بارغواي واقيمت المبارة على ملعب نيميسيو دييز تولوكا وبحضور 24000الف متفرج وقادها الحكم ادوين بينكون ( موريشيوس وانتهت المبارة بخسارة منتخبنا الوطني بهدف ضد لاشيء سجل هدف بارغواي اللاعب روميريتو في الدقيقة 35 من المبارة.

أول هدف عراقي

في 8 يونيو 1986م لعب منتخبنا الوطني ثاني مبارياته في كأس العالم امام منتخب بلجيكا واقيمت المبارة على ملعب نيميسيو دييز تولوكا وحضرها 20000الف متفرج وقادها الحكم خيسوس دياز كولومبيا وتلقى منتخبنا الوطني الخسارة الثانية في هذه البطولة هدفين ضد هدف واحد سجل لمنتخبنا الوطني اللاعب الراحل احمد راضي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليدخل اللاعب احمد راضي التاريخ بتسجله اول هدف عراقي في تاريخ بطولات كاس العالم و سجل لمنتخب بلجيكا انزسكيفو في الدقيقـــة 16 وسجل نيكوكلايسين من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

اخر مباراة وودع البطولة

في 11 يونيو 1986م لعب منتخبنا الوطني اخر مبارياته في المجموعة وكانت مع البلد المضيف للبطولة المكسيك واقيمت المباراة في ملعب ازتيكا مدينة مكسيكو وبحضور 103763 الف متفرج وقادها الحكم زوران بيتروفيتش ( يوغوسلافيا وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا الوطني بهدف ضد لاشىء سجل هدف المنتخب المكسيكي اللاعب فرنادو كوايرارتي في الدقيقة54 . من عمر المباراة. ومن تلك المشاركة ولحد الان منتخبنا الوطني لم يستطيع المشاركة في النهائيات نتمنى لمنتخبنا الوطني في البطولات القادمة الحضور في هذا المحفل العالمي ان شاء الله.