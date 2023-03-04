في الذكرى الثانية لزيارة قداسة البابا فرنسيس العراق – بيوس قاشا

تمرّ علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لزيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق الجريح وتقديس تراب الوطن بوجوده بيننا. وهذه الأيام تذكّرنا كيف أن قداسته ترك أثراً كبيراً في نفوسنا، ولم ننسى بعدُ نشوة فرح الزيارة رغم مرور سنتين ولا زالت لحدّ الساعة حديث الشارع والمنزل والدائرة كما في البيوت العلمية والمساكن الشعبية وكل مكان فيه أناس طيّبون وخيّرون ومخلصون يعملون من أجل الوطن ولا غير الوطن، ولا زلنا ولا زالوا جميعاً في حقيقة السلام التي حملها قداسته والتي عشناها لمدة أيامٍ ثلاث وقد جاءت هذه الزيارة في زمن يحاول فيه العالم بأسره أن يخرج من أزمة جائحة كورونا والتي تسبّبت في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية فقد قال “إن المجتمع الذي يحمل سمة الوحدة الوطنية هو مجتمع يعيش أفراده متضامنين فيما بينهم… والتضامن فضيلة تحملنا على القيام بأعمال ملموسة للرعاية والخدمة… لا يكفي إعادة البناء بل يجب أن يتم بشكل جيد حتى يتسنّى للجميع التمتع بحياة كريمة ألا نخرج من الأزمة كما كنا من قبل، أما أن نخرج في حالة أفضل أو أسوأ” (البابا في قصر بغداد الرئاسي، الجمعة 5/3/2021) حتى عادت الدنيا للمضي في العراق إلى مربع الطائفية المقيتة والعبودية المجددة وترك الوطنية المُحبة من أجل غايات قصيرة المدى ومحسوبيات عديدة في محاولة لإعادة العراق إلى العصور المظلمة والصور القاتمة التي ملكت على العراق من خلال محاربة التنوع الديني والفكري وتغيير الفكر وقبول عبودية هذه الأفكار وأشخاصها وأمرها الواقع المرير وفرض شروط غير مقبولة وربما غير معقولة إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية العبادة والعمل والعيش والكلمة و… و…كنتُ أتوقع من حدث زيارة قداسة البابا فرنسيس أن تكون لنا جميعاً خارطة طريق تقودنا إلى الخلاص من الكراهية والطائفية والفساد في كل مجالات الحياة وغرور العظمة المزيفة والتي بدأت مشوارها في مسيرتنا وعبر أفكارنا، كما كنتُ أتمنى أن تكون الهدايا التي قُدّمت من عديد من الشخصيات إلى قداسة البابا فرنسيس ألا تكون فقط هدايا مادية – وجميل هذا الاحترام – ولكن أن تكون هدايا حقوقية للفقراء من الشعب البائس ولمسح دموع الكثيرين الذين ذرفوا دموعاً كثيرة واليوم بدأ الظلم والجوع والهجرة تنتابهم رغم حقوقهم وأصالتهم.نعم، أؤمن أنه جاءت زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى تعزيز العمل ضد الفساد واستغلال السلطة وحقيقة المعابد والتمسك بقيم السلام والمحبة والأخوّة والعيش المشترك بين الجميع.

ومن أجل وطن يعيش فيه العراقيون مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وصابئة وتركمان ومكوِّنات أخرى مختلفة بأمان ووئام تحت جناحَي الدستور المدني والحياة والقانون.

للتغلب على الخصام والمجابهات بين الكبار والصغار. وهنا اسمحوا لي أن يكون تقديري عالياً لجميع الأئمّة والشيوخ وكبار المعابد – وأوّلهم سماحة السيد علي السيستاني – والتي تسعى إلى تحقيق التعايش السلمي والتصدي للفاسد وتحقيق الاحترام الأكيد ومحاربة الأنانية المصلحية وعبادة الأشخاص و… و… ولكن!.

حقوق اساسية

نعم، تكلم قداسة البابا فرنسيس عن التسامح وبناء البلد ووضع المصالح جانباً لإرساء أسس المجتمع الديمقراطي وضمان الحقوق الأساسية واعتبار المواطنين متساوين في جميع المجالات، فالله خلقنا متساوين في الحقوق “علينا أن نضع مصالحنا جانباً من أجل إرساء الأسس لمجتمع ديمقراطي ونضمن مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية وأن نؤمّن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين ويجب أن لا يُعتَبَر أحد مواطناً من الدرجة الثانية” (البابا في قصر بغداد، الجمعة 5/3/2021). فأنتم جميعاً أخوة و”إنْ لم يكن أخاك في الدين فهو نظير لك في الخلقة” كما قال الإمام علي (عليه السلام).

كما تطرق قداسته إلى مواصلة العمل ومكافحة الفكر المتطرف ودعم التعايش ليكون هدية للأجيال الصاعدة، وفي ذلك شدّد على حثّ الأطراف المعنية وعبر عناوينها العديدة على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحها الذاتية على حساب حقوق الشعب ومطالبه “يجب أن يكون الدين في خدمة السلام والأخوّة. لا يجوز استخدام اسم الله لتبرير أعمال القتل والتشريد والإرهاب” (البابا في قصر بغداد، الجمعة 5/3/2021). فالجميع متساوون حيث تقول المادة (1) من الدستور “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتَقَد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي” وعندما تعيش هذه المادة نضع أنفسنا في المسيرة المستقبلية نحو المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الرأي والفكر وحقوق المرأة وأخرى.

نعم، لقد استبشرنا خيراً بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، وكم كنّا نتمنى أن تنعكس زيارته علينا عملياً وليس إعلامياً فقط، حيث أن زيارته حملت روح التسامح والمحبة إذ قال “لا يجوز لنا أن نكره إخوتنا” (قداسته من الموصل، الأحد 7/3/2021) و”حافظوا على الروابط التي تجمعكم معاً. حافظوا على جذوركم” (قداسته من قره قوش، الأحد 7/3/2021) وقبول الآخر المختلف بعيداً عن الهيمنة والسيطرة والاستغلال والمصلحة الأنانية، وأن نبدأ مشوار مسيرتنا بهذه الروح لنكون من أجل الجميع والجميع من أجل الوطن وبنائه والعمل من أجل مستقبل أجياله وخاصة يمرّ اليوم وطننا بأزمات عديدة: وجودية، سكانية، مناخية، إروائية، إضافة إلى الأزمة الرئيسية الحياتية.

ومع هذا أقول: إن شاء الله سيعود كل شيء رغم فوات بعض الأوان إلى العيش كجنود أمناء من أجل بناء ومداواة هذا الوطن الجريح، والعمل من كل قلبنا وليس من شفاهنا أو إعلامنا، فقد ترك لنا قداسته كلمة كي نحياها وهي “أؤكّد لكم صلاتي من أجل هذا البلد الحبيب. وأصلّي بصورة خاصة حتى يتعاون معاً أعضاء الجماعات الدينية المختلفة من أجل ترسيخ روابط الأخوّة والتضامن في خدمة الخير العام والسلام “سلام… سلام… سلام… سيبقى العراق دائماً معي وفي قلبي” (البابا من أربيل، الأحد 7/3/2021).. نعم وآمين.