في التصدي للأمراض الإجتماعية -نجاح هادي كبة

كل يوم تطل علينا صحفنا المحلية ــ وبمنتهى الصراحة ــ بأعمدة أو بأخبار صحفية عن حالات أو أمراض اجتماعية بدأت تصيب مجتمعنا وتنتشر فيه ولا سيما بعد التغيير العام 2003م منها حالات الإتجار بالبشر كالبغاء والتسّول وبيع الأعضاء البشرية , ومنها انتشار المخدرات التي أخذت تفتك بالكثير من أبناء وطننا , ومنها حالات الانتحار من أعالي الجسور ووضع حل لهذه المشكلة بصنع سياج واقٍ امني لمنع ارتفاع حالات الانتحار ومنها زيادة الأمية وكثرة تسرب التلاميذ من المدارس والعنف الذي يصيب المرأة نتيجة التقاليد العشائرية (كالنهوة) و (الفصلية).

ان حالات أو أمراض اجتماعية كهذه وعلى منوالها هي داء بدأ ينتشر في مجتمعنا ويفتك بالفرد والأسرة , لقد أكد علماء النفس السلوكيون ان للبيئة أثراً حاسماً في تربية الفرد والمجتمع بل أثبتوا بالتجارب ان لا قيمة لتأثير الوراثة قياساً إلى تأثير البيئة وأكد هؤلاء العلماء آراءهم من طريق تجارب على الحيوانات كالكلاب والقطط والحمام وغيرها وأثبتوا أثر البيئة كفعل منعكس شرطي على الحيوانات استدعت استجابات شرطية سلبية أو إيجابية فهذا أثر البيئة في الحيوانات فكيف يكون أثرها في الإنسان ؟ كما ان للبيئة فلسفة انتشرت في العالم المتمدن هي الفلسفة البيئية وأخذت شــــــعوب العالم تدرسها وتحاول ان تبني ملاذاً صاداً للتأثيرات البيئية سواء أكانت صناعية أم اجتماعية فسلامة الفرد ونظافته من الأمراض مرتبط بسلامة البيئة اجتماعياً وعلمياً وسياسياً واقتصاديا.

ولابد من الإشارة إلى ان للبيئة أسساً تربوية يجب الاهتمام بها ومن هذه الأسس الأسس الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والوطنية والقومية فاحد هذه الأسس يكمل الآخر فلا قيمة مثلا للأسس العلمية ان لم تؤثر في الأسس الاجتماعية للفرد والمجتمع .

ان حلولاً لمشكلاتنا الاجتماعية ــ التي نوهنا عنها سابقاً ــ لا يمكن حلها بإجراءات فوقية كوضع سياج واقٍ على الجسور لمنع حالات الانتحار والأولى أن يكون هذا السياج نابعاً من داخل الفرد وبنائه النفسي والاجتماعي وتفكيره الموضوعي وبناء شخصيته على أسس رصينة عندئذ نستطيع صيانة حياة الفرد من الانتحار ومن المخدرات ومنع التلاميذ من التسرب من المدرسة ونقضي على عملية الإتجار بالبشر وما إلى ذلك .

ان ذلك لا يكون إلا بتضافر الجهود الحكومية والشعبية وبأيدي المخططين من ذوي التخصص والاهتمام بحاجات الشباب ولا سيما المتخرجون ووضع المناهج التربوية الناجعة في المدارس والجامعات وتوعية الأسرة وان تكون للثقافة سلطة كما يرى مشيل فوكو وان نعير الاهتمام لاجتثاث هذه الظواهر السلبية وان نوجه كل جهود بحل هذه المشكلات فان استمرارها يؤدي إلى ان تفتك بالمجتمع وتخلق شخصيات مرضية متأزمة همها مصالحها الشخصية وإشاعة الجريمة والفشل .