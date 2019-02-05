في إنتظار الأمريكان – عبد الكريم يحيى الزيباري

لم نَرْبَحْ سوَى التّعَب، حتى اصْفَرَّت شمس الأصيل، ومضى كلٌ إلى غايتِهِ، ليسَ ثَمَّة أمريكان منقذون، والآن ماذا نفعل بدون أمريكان؟ لقد كان انتظارهم حلنا الوحيد! أمريكا ستنقذنا من صدام والبعث! أمريكا ستنقذنا من اللصوص والطائفية! أمريكا ستنقذنا من داعش! أمريكا ستنقذنا من العصابات المسلحة! ونحن ماذا سنفعل؟ رئيس حكومتنا عادل، سيقضي على الفساد والفاسدين بعصا هاري بوتر، ويعيد الأمنَ بمساعدة ترامب! ونحن ماذا سنفعل؟ رئيس جمهوريتنا صالح، سيقضي على الطائفية والقومجية، ونحن ماذا سنفعل؟ رئيس مجلس النواب سيُقنِعُ النواب بالولاء للدولة والبراء من الأحزاب، ونحن ماذا سنفعل؟ الشعب العراقي أمام الفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي في انتظار الكاوبوي ليقلبَ الطاولة على رؤوس الفاسدين والعصابات المُسلَّحة، ويُقَوِّي البطاقة التموينية بمفردات جديدة: همبرغر، بيتزا، فنكر جبس! أعضاء مجلس النواب في جوار سفارة الكاوبوي خلف أسوار الخضراء العالية يتابعون أخبار إعادة انتشار الجيش الأمريكي. رئيسنا الشاب في قصره المُحاط بآخر نخلات بغداد، يترك خريف البطريارك، يتثاءب يتمطَّى أمام النافذة، يقرأ الأسطر الأخيرة لاحتضار دجلة. الشعراء والمثقفون: كيف ينشئون ثقافة سياسية جديدة لنظام سياسيٍّ علمي؟ ما الذي ينبغي أنْ يقولوه لهذا الشعب الذي هَدَّه الشوق إلى ماءٍ وكهرباء؟ ما الذي يقولوه لإخراجهِ من دوَّامة الانتظار؟ الشعب السوري في حالة انتظار، نصفه ينتظر الحل من روسيا وإيران والصين والعراق بدعمهم المفتوح لنظام البعث وبشَّار الأسد، ونصفه الآخر ينتظر الحل في نجاح محاولات تركيا والخليج وأمريكا بإسقاط بشَّار الأسد، أمريكا تستنزف إيران في بيروت ودمشق وبغداد، كما فعلت بالاتحاد السوفيتي في أفغانستان 1979- 1989 والعرب في بيروت 1975- 1990 وفي دمشق 2011- الخ، والشعب السوري ما زال ينتظر بثيابٍ تغطِّيها الدِّماء! الله يأمرنا بالعلم والعمل، لا بالكسل والانتظار: سيرزقنا الله العدل والعلم والرفاهية، ويقضي على الفساد، ويُحَسِّنُ أحوالنا.

ونحن ماذا سنفعل؟ بتواكلٍ ننتظر، بكسلٍ وحماقاتٍ لا حدَّ لها ننتظر. فالتوكل يشترط الأسباب، لقوله تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه) والحديث (اعقلها وتوكَّل) نحن لا عقل ولا مشاورة ولا عزيمة، يقاتل خمسين دولة وهو لا يملك سلاحاً متطوراً ولا جيشاً كجيوشهِم، وينتظر النصر لأنَّ العجوز رأت إبراهيم الخليل!

في غزوة مؤتة، المسلمون ثلاثة آلاف خرجوا لِمعاقبة شرحبيل بن عمرو الغسَّاني، ففوجئوا بهرقل وتذارق في مئة ألف من الروم، وشرحبيل في مئة ألفٍ من المرتزقة، وحين انسحبً بهم خالد، سٌمِّيَ انسحابهُ فتحاً (أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم) وما زالَ العالمُ يدرس هذه المعركة كإحدى عجائب الحروب. الإسلام يوجبُ أنْ يحتاط المسلمُ جهدَهُ، الأنبياء عليهم السلام: نوح صنع السفينة والله قادر أنْ ينجيه بغير سفينة. يعقوب ينصح يوسف (لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً) لوجوب إخفاء النعمة عن أعين الحاسدين، و(لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ). موسى لم يسافر بلا زاد، حَمَلَ معه حوتاً. النبي صلى الله عليه وسلَّم خرجَ بنفسه يستطلع يوم بدر، ويوم أحد لبس درعين.