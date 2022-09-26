فيينا عاصمة ترويها الينابيع  ولا تبالي بالجفاف

فيينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستمد‭ ‬فيينا‭ ‬مياهها‭ ‬الوفيرة‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬جبال‭ ‬الألب،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محمية‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬خلابة‭ ‬تنهمر‭ ‬فيها‭ ‬شلالات‭ ‬وسط‭ ‬هواء‭ ‬نقيّ‭ ‬وغابات‭ ‬كثّة‭ ‬خضراء‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تكتسح‭ ‬موجة‭ ‬جفاف‭ ‬أوروبا‭ ‬مخلفة‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة،‭ ‬تتميّز‭ ‬المدينة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬حوالى‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬القارة،‭ ‬إذ‭ ‬تمتلك‭ ‬ثروة‭ ‬مائية‭ ‬حقيقيّة‭ ‬تمكّنها‭ ‬من‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬بدون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬أو‭ ‬التقنين‭.‬

ولاستكشاف‭ ‬هذا‭ ‬الكنز،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الوسطى،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الجبال‭ ‬المنتصبة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالى‭ ‬150‭ ‬كلم‭.‬

هناك،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ولايتي‭ ‬النمسا‭ ‬السفلى‭ ‬وشتايرمارك،‭ ‬استحوذت‭ ‬العاصمة‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬قرن‭ ‬ونصف‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬675‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربعاً‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬زراعي‭ ‬أو‭ ‬سياحي‭ ‬أو‭ ‬صناعي،‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬محمية‭.‬

ومع‭ ‬اشتداد‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬باتت‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ثروة‭ ‬ثمينة،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬سبعين‭ ‬نبعاً‭ ‬تفيض‭ ‬بمياه‭ ‬صافية‭ ‬غزيرة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تربة‭ ‬ملوّثة،‭ ‬وسط‭ ‬طبيعة‭ ‬خلابة‭ ‬لا‭ ‬يعكّرها‭ ‬البشر‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬محظورة‭ ‬على‭ ‬الزوار‭.‬

أوضح‭ ‬الحارس‭ ‬يوهانس‭ ‬زوشلينغ‭ ‬أن‭ “‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬ليتر‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬نقتطع‭ ‬منها‭ ‬560‭ ‬لفيينا‭”‬،‭ ‬مبديا‭ “‬فخرا‭ ‬كبيرا‭” ‬بالسهر‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬هذه‭ ‬الينابيع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬معدّل‭ ‬تدفّق‭ ‬المياه،‭ ‬النبع‭ “‬كلافر‭” ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬655‭ ‬متراً‭.‬

يصبّ‭ ‬هذا‭ ‬النبع‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬يدعى‭ “‬سالزا‭”‬،‭ ‬ينساب‭ ‬في‭ ‬قعر‭ ‬واد‭ ‬موحش‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭ ‬إطلاقا‭. ‬يقود‭ ‬نفق‭ ‬طوله‭ ‬تسعون‭ ‬متراً‭ ‬محفور‭ ‬في‭ ‬الصخر‭ ‬إلى‭ ‬النبع‭ ‬الجليل‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬تتدفق‭ ‬منه‭ ‬مياه‭ ‬تقلّ‭ ‬حرارتها‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬درجات‭ ‬مئوية،‭ ‬تصل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬بعد‭ ‬معالجة‭ ‬طفيفة‭ ‬تستغرق‭ ‬حوالى‭ ‬36‭ ‬ساعة‭. ‬وتُنقل‭ ‬المياه‭ ‬بواسطة‭ ‬نظام‭ ‬بارع‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬قناة‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬النمسوية‭ ‬المجرية‭ ‬لمكافحة‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا‭.‬

وتؤكد‭ ‬أستريد‭ ‬رومبولت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬المياه‭ ‬البلدية‭ “‬فينر‭ ‬فاسر‭” ‬أن‭ “‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬بدون‭ ‬مضخّة‭ ‬واحدة‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬انبعاثات‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭”. ‬وتوضح‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ “‬تنساب‭ ‬بفضل‭ ‬المنحدر‭ ‬الطبيعي‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬إنجازاً‭ ‬حقيقيّاً‭ ‬في‭ ‬زمنه،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬يولّد‭ ‬حتى‭ “‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬المائية‭”.‬

وتروي‭ ‬مبتسمة‭ “‬أذكر‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬صينيين‭ ‬أتوا‭ ‬لرؤية‭ ‬ذلك‭ ‬فذُهلوا‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الخزانات‭ ‬الزرقاء‭ ‬الـ31‭ ‬الموزّعة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬وتسرح‭ ‬فوقها‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الهمستر‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الانقراض‭.‬

وعند‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬القنوات،‭ ‬يدرك‭ ‬سكان‭ ‬فيينا‭ ‬أنهم‭ ‬محظوظون‭ ‬بامتلاك‭ ‬هذه‭ ‬الإمدادات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬نوعية‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬بأفضل‭ ‬سعر‭ ‬ممكن‭.‬

ويستهلك‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬130‭ ‬ليترا‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬ضمن‭ ‬المتوسط‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لقاء‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنتاً‮ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬45‭ ‬سنتاً‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

‭- ‬سبل‭ ‬ماء‭ ‬وأحواض‭ ‬سباحة‭ -‬

وتمكّن‭ ‬وفرة‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬نوافير‭ ‬وسبل‭ ‬ماء‭ ‬وملء‭ ‬أحواض‭ ‬السباحة‭ ‬وتأمين‭ ‬أنظمة‭ ‬الريّ‭ ‬الآليّ‭ ‬للحدائق،‭ ‬مع‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬عبوات‭ ‬المياه‭ ‬البلاستيكية‭.‬

وحين‭ ‬تصب‭ ‬الشمس‭ ‬أشعّتها‭ ‬الحارقة‭ ‬على‭ ‬جادات‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الأشجار،‭ ‬ينعم‭ ‬السكان‭ ‬كما‭ ‬السياح‭ ‬بـ1300‭ ‬سبيل‭ ‬لمياه‭ ‬الشرب‭ ‬و175‭ ‬مروحة‭ ‬رذاذ‭ ‬متاحة‭ ‬لهم‭ ‬مجاناً‭.‬

وبإمكان‭ ‬الأولاد‭ ‬اللهو‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬ألعاب‭ ‬مائية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بحيرات‭ ‬اصطناعية‭ ‬وحدائق‭ ‬شاسعة‭ ‬مكسوة‭ ‬بالعشب‭.‬

وهذا‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬فيينا‭ ‬تتصدر‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬تصنيفات‭ ‬أفضل‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬فيها،‭ ‬بينها‭ ‬التصنيف‭ ‬ألذي‭ ‬تجريه‭ ‬وحدة‭ ‬التحليل‭ ‬والأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬إيكونوميست‭ ‬Economist Intelligence Unit‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬فيينا‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مرتبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬مستشار‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لشؤون‭ ‬البيئة‭ ‬يورغن‭ ‬تشيرنوهورسكي‭ “‬من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭ ‬خصخصة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬ذات‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس،‭ ‬نستثمر‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأجيال‭ ‬الصاعدة‭”.‬

وأُقرت‭ ‬هذه‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2050‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬‮ ‬المدينة‭ ‬السريعة‭ ‬النمو‭ ‬من‭ ‬التكيّف‭ ‬مع‭ ‬فصول‭ ‬الصيف‭ ‬الحارة‭. ‬وتتوقع‭ ‬فيينا‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬وتعمل‭ ‬بالتالي‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

وتشير‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬حقّ‭ ‬يضمنه‭ ‬الدستور‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2001،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬امتيازا‭ ‬فريدا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬