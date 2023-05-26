فينيسيوس يغيب عن مباراة إشبيلية للإصابة

مدريد (أ ف ب) – سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان عرضة لإساءات عنصرية نهاية الأسبوع الماضي، عن ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي ضد إشبيلية بسبب مشكلة في الركبة، وفق ما أعلن مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة.

تلقى الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا دعمًا من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قبل مشجعي فالنسيا الأحد الماضي.

غاب عن الفوز ضد رايو فايكانو في مدريد منتصف الأسبوع بسبب آلام في الركبة، لكنه كان حاضرًا حيث أظهر له زملاؤه دعمهم من خلال ارتداء قميصه مع الرقم 20 قبل المباراة.

قال أنشيلوتي على هامش مباراة السبت في الأندلس ضمن المرحلة ما قبل الاخيرة من الدوري الاسباني “لن يسافر فينيسيوس لأنه لن يلعب، سيذهب لو كانت لديه فرصة اللعب ولكن ركبته لا زالت تسبب له بعض المشاكل”.

وتابع “لا يهم ما إذا كانت المباراة على أرضنا أو في الخارج، لا يمكنه اللعب. آمل أن يتمكن من خوض المباراة الاخيرة” الاسبوع المقبل ضد الضيف أتلتيك بلباو.

طُرد فينيسيوس ضد فالنسيا ولكن ألغيت البطاقة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني.

كما أعلن أنشيلوتي غياب الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.

يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.

لا يزال لدى إشبيلية، صاحب المركز العاشر، فرصة للتأهل إلى كونفرنس ليغ الموسم المقبل، إذ يبتعد بنقطة عن أوساسونا السابع، علمًا أنه في حال فوزه الاسبوع المقبل بنهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” ضد روما الايطالي سيضمن مقعدًا في دوري الابطال.