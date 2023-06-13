فيم‭ ‬فندرز‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬لوميير‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬تيم‭ ‬بيرتون‭ ‬وجين‭ ‬كامبيون‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬كلينت‭ ‬إيستوود‭ ‬وكاترين‭ ‬دونوف،‭ ‬سيحصل‭ ‬المخرج‭ ‬الألماني‭ ‬فيم‭ ‬فيندرز‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمدينة‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ “‬لوميير‭” ‬بنسختها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬تكرّم‭ ‬أهمّ‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭.‬

وكان‭ ‬فيم‭ ‬فيندرز‭ (‬77‭ ‬عاماً‭) ‬فاز‭ ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ “‬باريس‭-‬تكساس‭”. ‬وتنتقل‭ ‬أفلامه‭ ‬السينمائية‭ ‬من‭ ‬برلين‭ ‬المقسمة‭ (“‬وينغز‭ ‬أوف‭ ‬ديزاير‭” ‬عام‭ ‬1987‭) ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلمه‭ ‬الأخير‭ “‬برفكت‭ ‬دايز‭” ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬مروراً‭ ‬بكوبا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوثائقي‭ ‬الموسيقي‭ ‬الشهير‭ “‬بوينا‭ ‬فيستا‭ ‬سوشل‭ ‬كلوب‭”.‬

وأكد‭ ‬معهد‭ “‬لوميير‭” ‬في‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬فيم‭ ‬فيندرز‭ “‬جسّد‭ ‬تجدّد‭ ‬السينما‭ ‬الألمانية‭ ‬والأوروبية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭. ‬هذا‭ ‬المخرج‭ ‬المحب‭ ‬للترحال،‭ ‬أعاد‭ ‬ابتكار‭ ‬أفلام‭ ‬الطريق‭ (“‬رود‭ ‬موفي‭”)”. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ “‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬ليون،‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬السينمائي‭ ‬لوميير،‭ ‬بهذا‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬المحب‭ ‬للترحال،‭ ‬والموهوب‭ ‬المتعدد‭ ‬الأشكال‭ ‬وصاحب‭ ‬الرؤية،‭ ‬والمصور‭ ‬البارع،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬ابتكار‭ ‬نفسه‭”‬،‭ ‬كان‭ “‬أمراً‭ ‬بديهياً‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭”.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ “‬لوميير‭” ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و22‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬عينه،‭ ‬والمخصص‭ ‬لسينما‭ ‬التراث‭.‬

و‭ ‬أنشئت‭ ‬جائزة‭ “‬لوميير‭” ‬على‭ ‬يد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ “‬لوميير‭” ‬تييري‭ ‬فريمو‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬أيضاً‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ “‬الاحتفال‭ ‬بشخصية‭ ‬عن‭ ‬مجمل‭ ‬أعمالها‭ ‬وعن‭ ‬الرابط‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الذي‭ ‬مُنحوا‭ ‬الجائزة‭ ‬سابقاً،‭ ‬فرانسيس‭ ‬فورد‭ ‬كوبولا،‭ ‬ووونغ‭ ‬كار‭ ‬واي،‭ ‬ومارتن‭ ‬سكورسيزي،‭ ‬وبيدرو‭ ‬ألمودوفار،‭ ‬وكوينتين‭ ‬تارانتينو‭.‬