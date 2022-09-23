فيلم يتناول الإرث الاجتماعي لأول نجم أسود في هوليوود 

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الجديد‭ “‬سيدني‭” ‬الذي‭ ‬توفره‭ “‬آبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ +” ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬مسيرة‭ ‬أول‭ ‬نجم‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬وهو‭ ‬الممثل‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه،‭ ‬مبرزاً‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يوجهها‭ ‬إليه‭ ‬الناشطون‭ ‬والمفكرون‭ ‬الأميركيون‭ ‬ذوو‭ ‬الأصول‭ ‬الإفريقية‭ ‬متهمين‭ ‬إياه‭ ‬بتولي‭ ‬أدوار‭ ‬منمّطة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬حركة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭.‬‮ ‬

وتولت أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬إنتاج‭ “‬سيدني‭” ‬الذي‭ ‬يُصبح‭ ‬الجمعة‭ ‬متاحاً‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬طاقم‭ ‬الممثلين‭ ‬فيه‭ ‬دينزل‭ ‬واشنطن‭ ‬ومورغن‭ ‬فريمان‭ ‬وباربرا‭ ‬سترايساند‭ ‬وروبرت‭ ‬ريدفورد‭. ‬ويهدف‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬أنّ‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الممثل‭ ‬المتوفى‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عن‭ ‬94‭ ‬سنة،‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محلّها‭.‬

ويقول‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬الأميركي‭ ‬ريجينالد‭ ‬هدلين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬اظهرت‭ ‬السينما‭ ‬‮ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬صورة‭ ‬مهينة‭ ‬للأميركيين‭ ‬السود‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭ ‬تمكّن‭ ‬بمفرده‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعماله‭ ‬المتتالية‭”.‬

ويصف‭ ‬هدلين‭ ‬الممثل‭ ‬الذي‭ ‬سطع‭ ‬نجمه‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬بـ‭”‬المحارب‭” ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬العرقية،‭ ‬مضيفاً‭ “‬بدونه،‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬لأكون‭ ‬مخرجاً‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬وباراك‭ ‬أوباما‭ ‬ليحققا‭ ‬ما‭ ‬أنجزاه‭”.‬

وتظهر‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬عرضه‭ ‬مقابلات‭ ‬أجراها‭ ‬بواتييه‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭ ‬بسنوات‭.‬

ويتطرق‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬موضوعات‭ ‬شائكة‭ ‬كعلاقة‭ ‬غرامية‭ ‬أقامها‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭ ‬أثناء‭ ‬زواجه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خوانيتا‭ ‬هاردي‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يثير‭ ‬غضب‭ ‬المعنيين‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يثن‭ ‬هاردي‭ ‬وبنات‭ ‬الثنائي‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬طرحها‭ ‬المخرج‭ ‬لإفادة‭ ‬العمل‭. ‬ويقول‭ ‬هدلين‭ “‬عندما‭ ‬اجتمعت‭ ‬للمرة‭ ‬الأول‭ ‬بالعائلة‭ ‬لمناقشة‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬سألتهنّ‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مسألة‭ ‬يفضّلن‭ ‬ألا‭ ‬أتطرق‭ ‬لها،‭ ‬وأشرتُ‭ ‬حينها‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المثال‭”. ‬ويتابع‭ “‬ردّ‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أنهنّ‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬الحقيقة‭ ‬كاملة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬قدّرت‭ ‬ردة‭ ‬فعلهنّ‭ ‬وأنّهنّ‭ ‬لم‭ ‬يحضرن‭ ‬فقط‭ ‬ليتطرّقن‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬أصلاً‭”‬‮ ‬عن‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭.‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬مواقف‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬عنصرية‭ ‬كبيرة‭ ‬واجهها‭ ‬الممثل‭.‬

وكان‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭ ‬والمغني‭ ‬هاري‭ ‬بيلافونت‭ ‬ملاحقين‭ ‬سنة‭ ‬1964‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مسلحين‭ ‬تابعين‭ ‬لجماعة‭ “‬كو‭ ‬كلوكس‭ ‬كلان‭” ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬ينقلان‭ ‬اموالاً‭ ‬لحركة‭ ‬تتولى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الأميركيين‭ ‬السود‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نزاعه‭ ‬مع‭ “‬كو‭ ‬كلوكس‭ ‬كلان‭”‬،‭ ‬يظهر‭ ‬الفيلم‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬بين‭ ‬الممثل‭ ‬وشرطي‭ ‬أبيض‭ ‬كان‭ ‬يضايق‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقاً‭ ‬ويهدده‭ ‬بالسلاح‭. ‬وتبرز‭ ‬هاتان‭ ‬الواقعتان‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬أنّهما‭ ‬عاملان‭ ‬تسببا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬معركة‭ ‬بواتييه لصالح‭ ‬حركة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬الأميركية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬خفية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬ويقول‭ ‬هدلين‭ “‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المدهش‭ ‬لدى‭ ‬الممثل،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لنفسه‭ ‬أن‭ ‬ينكسر‭ ‬مطلقاً،‭ ‬ولا‭ ‬أن‭ ‬يسيطر‭ ‬الغضب‭ ‬عليه‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬جانب‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬إرث‭ ‬بواتييه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يتمثل‭ ‬بلقب‭ “‬أنكل‭ ‬توم‭” (“‬العم‭ ‬توم‭”) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ ‬احياناً،‭ ‬وكان‭ ‬يُستخدم‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للإيحاء‭ ‬بأنّ‭ ‬الممثل‭ ‬كان‭ ‬منصاعاً‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للبيض‭ ‬ولهوليوود‭.‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬مقالاً‭ ‬منشوراً‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬بعنوان‭ “‬لماذا‭ ‬الاميركيون‭ ‬البيض‭ ‬يحبون‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭ ‬كثيراً؟‭”‬،‭ ‬ويتهم‭ ‬المقال‭ ‬بواتييه‭ ‬بتأديته‭ “‬الدور‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الاعمال‭ ‬كلها‭” ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬البطل‭ ‬المحايد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بهوية‭ ‬واضحة‭.‬

وتحدث‭ ‬المقال‭ ‬عن‭ “‬متلازمة‭ ‬سيدني‭ ‬بواتييه‭” ‬موضحاً‭ ‬انها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ “‬رجل‭ ‬طيب‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬‮ ‬الأشخاص‭ ‬البيض،‭ ‬ليس‭ ‬متزوجاً‭ ‬ولا‭ ‬له‭ ‬حبيبة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬امرأة‭ ‬يحبها‭ ‬ويقبّلها،‭ ‬بل‭ ‬يساعد‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهم‭”.‬

وقبل‭ ‬نشر‭ ‬المقال‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬أصبح‭ ‬بواتييه‭ ‬أول‭ ‬ممثل‭ ‬أسود‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬ليليز‭ ‬اوف‭ ‬ذي‭ ‬فيلد‭” ‬الذي‭ ‬جسّد‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬عامل‭ ‬متنقّل‭ ‬يساعد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الراهبات‭ ‬البيضاوات‭ ‬ثم‭ ‬تنشأ‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭.‬

واعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬أنّ‭ ‬أدواراً‭ ‬أخرى‭ ‬لبواتييه‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬دوره‭ ‬في‭ “‬بورغي‭ ‬أند‭ ‬بيس‭ ” ‬كانت‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬عنصرية‭.‬

ويرى‭ ‬ريجينالد‭ ‬هدلين‭ ‬أنّ‭ ‬اللوم‭ ‬الملقى‭ ‬على‭ ‬بواتييه‭ “‬شكّل‭ ‬نتيجة‭ ‬حتمية‭ ‬للعمل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭”‬،‭ ‬أما‭ ‬الممثل‭ ‬الذي‭ “‬كان‭ ‬يدرك‭ ‬أنّه‭ ‬سيُلام‭”‬،‭ ‬فكان‭ ‬يركّز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬مسألة‭ ‬الأميركيين‭ ‬السود‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭.‬

ويقول‭ ‬هدلين‭ “‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬اليوم‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الممثل‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬تاريخي‭ ‬أوسع،‭ ‬واستنتاج‭ ‬أنّ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬بواتييه‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬محلها‭ ‬وساعدت‭ ‬الحركة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭”.‬

ويسلط‭ ‬الفيلم‭ ‬الضوء‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬القبلة‭ “‬الثورية‭” ‬بين‭ ‬بواتييه‭ ‬والممثلة‭ ‬البيضاء‭ ‬كاثرين‭ ‬هوتون‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬غيس‭ ‬هوز‭ ‬كومينغ‭ ‬تو‭ ‬دينر‭”‬،‭ ‬وعلى‭ ‬صفعه‭ ‬رجلاً‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬أرستقراطيي‭ ‬الجنوب‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مشاهد‭ ‬فيلم‭ “‬غن‭ ‬ذي‭ ‬هيت‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬نايت‭”.‬

ويختم‭ ‬هدلين‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭ “‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬بواتييه‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬التمتع‭ ‬بهذه‭ ‬الشخصية‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الأفعال‭”.‬‮ ‬