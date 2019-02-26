دريد فاضل ضيف ملتقى إبداعي

فيلم وثائقي يرصد صاحب اللمسات الجميلة على العود

بغداد – الزمان

احتفى ملتقى الخميس الابداعي في اتحاد الأدباء، والجمعية العراقية لدعم الثقافة بالباحث والمؤلف الموسيقي دريد فاضل الخفاجي بجلسة اقيمت في قاعة الجواهري باتحاد الادباء ادارها معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية عماد جاسم، الذي تحدث في البداية قائلا (مرة أخرى نلتقي في محراب اتحاد الادباء لنحتفي بقامة ابداعية تجمع بين عقلية الباحث ووجدان المبدع وحرص التربوي من خلال عمله كاستاذ للموسيقى من الطراز النادر انه الدكتور دريد فاضل الخفاجي، صاحب اللمسات الجميلة على آلة العود.

فهو لا يكتفي بالعزف والامتاع بل يأخذك إلى عالم التطريب، فهو العازف الذي اتقن واجتهد في دراسة هذه الالة، وجعل منها رفيقة درب).

أما عن سيرة حياة المحتفى به فقد ذكر جاسم وفقا لصفحة دائرة الفنون الموسيقية في (فيسبوك)بأن ( فاضل ولد عام 1974 ، وأكمل دراسته الجامعية في الفنون الموسيقية من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1997.

والماجستير في العلوم الموسيقية عام 2000 عن رسالته الموسومة (أسلوب الشريف محي الدين حيدر وتاثيراته في عازفي العود في العراق) والدكتوراه- فلسفة في الفنون الموسيقية عام 2015. كما خطط وقاد مشروع (موســــيقى من العراق) بواقع ثلاثة أجزاء خلال الأعوام (2010 – 2013) بتسجيله عشر إسطوانات موسيقية توثق أهم منابع الموروثات الموسيقية العراقية.

بعد ذلك ترك جاسم الحديث لبعض الحاضرين فكانت هناك مداخلات من بعض الحضور نذكر منهم: حبيب الظاهر و علي حنون وحسين السلمان ، وقد اطروا جميعا إلامكانات الفنية والاكاديمية للفنان دريد ، الذي تحدث باختصار عن تجربته الفنية، وحين طلب من دريد ان يعزف قليلا اعتذر واستعاض عن ذلك بعرض فيلم وثائقي يظهر فيه دريد فاضل يعزف على الة العود.

وفي ختام الحفل قدم نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي باقة ورد للمحتفى به كما قام رئيس الجمعية العراقية لدعم الثقافة، وزير الثقافة الاسبق مفيد الجزائري بتقديم باقة أخرى له بعد أن تحدث عن (أهمية الاحتفاء بفنان له بصمة في اختصاصه مثل دريد فاضل وإن جاء هذا الاحتفاء متأخرا بعض الشيء). وتم تسليم درع الجواهري الى دريد فاضل مقدما له من اتحاد الادباء.