فيلم نابوليون يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأمريكية

لاس فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حظي‭ ‬فيلم‭ “‬نابوليون‭” ‬للمخرج‭ ‬ريدلي‭ ‬سكوت‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭” ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬عرضه‭ ‬عبر‭ ‬منصتها‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي،‭ ‬بإشادة‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ “‬سينماكون‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬ملتقى‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬لأصحاب‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الأميركية‭.‬

وكان‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬السرد‭ ‬الملحمي‭ ‬والتاريخي‭ ‬ويؤدي‭ ‬دور‭ ‬نابوليون‭ ‬بونابرت‭ ‬فيه‭ ‬الممثل‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬جواكين‭ ‬فينيكس،‭ ‬نجم‭ ‬أمسية‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.‬

وستتولى‭ ‬استوديوهات‭ “‬سوني‭ ‬بيكتشرز‭” ‬توزيع‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بدء‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الأميركية‭.‬

ويتناول‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بإعجاب‭ ‬أصحاب‭ ‬دور‭ ‬السينما،‭ ‬معركة‭ ‬تنصب‭ ‬خلالها‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬بقيادة‭ ‬نابوليون‭ ‬كميناً‭ ‬لجيش‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬متجمّدة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ “‬سوني‭ ‬بيكتشرز‭”‬‮ ‬توم‭ ‬روثمان إن‭ “‬مصطلح‭ +‬ملحمي‭+ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يتبادر‭ ‬إلى‭ ‬الذهن‭ ‬عند‭ ‬وصف‭ ‬الفيلم‭” ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭ ‬أوريدجينل‭ ‬فيلمز‭”.‬

وأشاد‭ ‬روثمان‭ ‬بمنصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حاضرة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ “‬سينماكون‭”.‬

ويركز‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬بدايات‭ ‬الإمبراطور‭ ‬المستقبلي‭ ‬وكيف‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬السلطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬علاقته‭ ‬بجوزفين‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬زوجته‭ ‬عام‭ ‬1796‭ ‬وتؤدي‭ ‬شخصيتها‭ ‬الممثلة‭ ‬فانيسا‭ ‬كيربي‭.‬‮ ‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يروّج‭ ‬مهرجان‭ “‬سينماكون‭” ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬مديري‭ ‬استوديوهات‭ ‬هوليوود‭ ‬وأصحاب‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬ومديريها‭ ‬ونجوماً‭ ‬مشهورين‭ ‬عالمياً،‭ ‬للأعمال‭ ‬المرتقب‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ “‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭” ‬فيما‭ ‬يوجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لمنصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭” ‬تعتزم‭ ‬استثمار‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬ستُعرض‭ ‬بدايةً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬قبل‭ ‬إتاحتها‭ ‬عبر‭ ‬منصتها‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ “‬آبل‭ +”.‬

ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬نبأً‭ ‬ساراً‭ ‬لدور‭ ‬السينما‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وسيُعرض‭ ‬فيلم‭ “‬كيلرز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬فلاور‭ ‬مون‭” ‬لمارتن‭ ‬سكورسيزي‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬ليوناردو‭ ‬دي‭ ‬كابريو‭ ‬وروبرت‭ ‬دي‭ ‬نيرو‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭”‬،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬بعد‭ ‬توزيعه‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬باراماونت‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬طرحت‭ ‬شركة‭ “‬أمازون‭” ‬أخيراً‭ ‬فيلم‭ “‬إر‭” ‬لبن‭ ‬أفليك‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭.‬

واعتبر‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السينمائي‭ ‬أنّ‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬شهرة‭ ‬الشركتين‭ ‬ومنصتيهما‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ “‬آبل‭ +” ‬و‭”‬برايم‭ ‬فيديو‭”.‬