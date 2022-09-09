فيلم لمخرج إيراني مسجون في ختام مهرجان البندقية 

البندقية‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أنهى‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي‭ ‬الجمعة‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لدورته‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬بتحدّ‭ ‬للرقابة،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬جعفر‭ ‬بناهي،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬المخرج‭ ‬المسجون‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لإدانة‭ ‬القمع‭.‬

الفنان‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬المهرجانات،‭ ‬والذي‭ ‬منعه‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬عرض‭ ‬فيلمه‭ “‬الدببة‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭”‬،‭ ‬المرشح‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبي،‭ ‬حاضر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬مرايا‭ ‬تعكس‭ ‬تعقيد‭ ‬حالته‭ ‬كمبدع‭ ‬محبوس‭ ‬داخل‭ ‬بلده‭. ‬واستُقبل‭ ‬العرض‭ ‬المخصص‭ ‬للصحافة،‭ ‬بجولة‭ ‬تصفيق‭ ‬موجه‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬للفيلم‭ ‬بحبكاته‭ ‬المتعددة،‭ ‬وللمخرج‭ ‬البالغ‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬يقدّم‭ ‬دوره‭ ‬الخاص،‭ ‬مواصلاً‭ ‬عمله‭ ‬رغم‭ ‬العوائق‭ ‬والمغريات‭ ‬لمغادرة‭ ‬بلده‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬لمضايقات‭ ‬قوية‭.‬

ويظهر‭ ‬بناهي‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وهو‭ ‬يشرف‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬ممثلين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للندوات‭ ‬بالفيديو‭.‬

وبعث‭ ‬المخرج‭ ‬المسجون‭ ‬منذ‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بـ‭”‬الدعاية‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭”‬،‭ ‬برسالة‭ ‬إلى‭ ‬المهرجان‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وقّع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬محمد‭ ‬رسول‭ ‬آف‭ ‬المسجون‭ ‬أيضاً،‭ ‬اتهما‭ ‬فيها‭ ‬طهران‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬السينمائيين‭ ‬المستقلين‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنهم‭ “‬مجرمون‭”.‬

وأكد‭ ‬المخرجان‭ ‬في‭ ‬رسالتهما‭ ‬أن‭ “‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬الدائم‭ ‬والنشط‭ ‬لمخرجين‭ ‬مستقلّين‭ ‬ناضلوا‭ ‬ضد‭ ‬الرقابة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬هذا‭ ‬الفنّ‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬يشهد‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬تصوير‭ ‬أفلام‭ ‬وأُرغم‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬أو‭ ‬وُضعوا‭ ‬في‭ ‬عُزلة‭”.‬

وحصل‭ ‬المخرجان‭ ‬المسجونان‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مواطنهما‭ ‬وحيد‭ ‬جليلوند،‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬الإيراني‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬والذي‭ ‬حضر‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ليدو‭ ‬الإيطالية‭.‬

وقال‭ ‬جليلوند‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس‭ “‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬أو‭ ‬مثقف‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬

وفيما‭ ‬كانت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وبناهي‭ ‬لسنوات‭ ‬أشبه‭ ‬بلعبة‭ ‬القط‭ ‬والفأر،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬للمخرج‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬الأفلام،‭ ‬أخذ‭ ‬الوضع‭ ‬منحىً‭ ‬دراماتيكياً‭ ‬مع‭ ‬إيداعه‭ ‬السجن‭.‬

وفي‭ ‬مقالة‭ ‬نُشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬بعنوان‭ “‬حرروا‭ ‬جعفر‭!”‬،‮ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬ألبرتو‭ ‬باربيرا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬السينمائي‭ ‬المسجون،‭ ‬مبدياً‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ “‬عقوبة‭ ‬قاسية‭” ‬في‭ ‬حقه‭.‬‮ ‬

وقال‭ “‬لطالما‭ ‬عارضه‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬عدواني‭ ‬وكلنا‭ ‬خائفون‭ ‬مما‭ ‬سيحدث‭ ‬له‭”.‬

جعفر‭ ‬بناهي‮ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬كمساعد‭ ‬لعباس‭ ‬كيارستمي،‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬الدائرة‭”‬،‭ ‬وجائزة‭ ‬السيناريو‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬ثلاثة‭ ‬وجوه‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬نيله‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ “‬تاكسي‭ ‬طهران‭”.‬

وقُدّم‭ ‬فيلمان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬لرواد‭ ‬المهرجان‭ ‬الجمعة،‭ ‬أولهما‭ ‬بعنوان‮ ‬‭”‬Les Miens‭” ‬لرشدي‭ ‬زم،‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬حميميةً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفلام‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬وقّعها‭ ‬المخرج‭ ‬والممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاماً‭. ‬وكذلك‭ ‬عُرض‭ ‬فيلم‮ ‬‭”‬Chiara‭” ‬للإيطالية‭ ‬سوزانا‭ ‬نيكياريللي‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬القديسة‭ ‬كلير،‭ ‬رفيقة‭ ‬سفر‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأسيزي‭ ‬والتي‭ ‬لطالما‭ ‬تجاهلتها‭ ‬الروايات‭ ‬التاريخية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبي‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للغاية‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬فيلماً‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمايز‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬العريقة‭ ‬خلفاً‭ ‬لفيلم‭ ‬L’événement‭ ‬الفائز‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بتوقيع‭ ‬المخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬لبناني‭ ‬أودري‭ ‬ديوان‭.‬