فيلم كريد 3 لمخرج شاب يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ “‬كريد‭ ‬3‭” ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بـ58‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬ليحقق‭ ‬بذلك‭ ‬انطلاقة‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لفيلم‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬معيّن‭ ‬من‭ ‬الرياضة‭.‬

وذكرت‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬أنّ‭ ‬مخرج‭ ‬العمل‭ ‬مايكل‭ ‬ب‭. ‬جوردن‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تجربته‭ ‬الإخراجية‭ ‬الأولى،‭ ‬ويؤدي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬دور‭ ‬أبولو‭ ‬كريد،‭ ‬هو‭ “‬بطل‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭”.‬

واعتبر‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬أ‭. ‬غروس‭ ‬أنّ‭ ‬الفيلم‭ ‬حقق‭ ‬انطلاقة‭ “‬مذهلة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ “‬نتائج‭ ‬كهذه‭ ‬تحمل‭ ‬إيجابية‭ ‬للمجال‭ ‬السينمائي‭”.‬

وفي‭ ‬الجزء‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬روكي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬عمل‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬سيلفستر‭ ‬ستالون،‭ ‬يتخلى‭ ‬أبولو‭ ‬كريد‭ ‬عن‭ ‬تقاعده‭ ‬ليواجه‭ ‬صديقاً‭ ‬قديماً‭ ‬له‭ ‬يجسّد‭ ‬دوره‭ ‬جوناثن‭ ‬ميجرز‭.‬

ويؤدي‭ ‬ميجرز‭ ‬دوراً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬آنت‭-‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتومانيا‭” (‬Ant‭-‬Man‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Wasp‭: ‬Quantumania‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بول‭ ‬راد‭ ‬وإيفانجيلين‭ ‬ليلي‭. ‬وتراجع‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تولته‭ ‬إنتاجه‭ ‬استديوهات‭ “‬مارفل‭” ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تصدر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬لأسبوعين،‭ ‬محققاً‭ ‬12‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائتة‭. ‬وحلّ‭ ‬ثالثاً‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الأسود‭ “‬كرايزي‭ ‬بير‭” (‬Crazy‭ ‬bear‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‮ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ويستند‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1985،‭ ‬حين‭ ‬ألقى‭ ‬مهربو‭ ‬مخدرات‭ ‬حزم‭ ‬كوكايين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ثم‭ ‬تناولها‭ ‬دب‭ ‬أسود‭ ‬يزن‭ ‬80‭ ‬كيلوغراماً‭. ‬وفي‭ ‬الفيلم،‭ ‬لا‭ ‬ينفق‭ ‬الدب‭ ‬بالجرعة‭ ‬الزائدة‭ ‬بل‭ ‬يخوض‭ ‬تجربة‭ ‬دامية‭.‬

وأتى‭ ‬فيلم‭ “‬ديمن‭ ‬سلاير‭: ‬كيميتسو‭ ‬نو‭ ‬ييبا‭: ‬تو‭ ‬ذي‭ ‬سوردسميث‭ ‬فيلدج‭” (‬Demon‭ ‬Slayer‭: ‬Kimetsu‭ ‬no‭ ‬Yaiba‭ — ‬To‭ ‬the‭ ‬Swordsmith‭ ‬Village‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬تتمة‭ ‬لفيلم‭ ‬التحريك‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بـ10‭,‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وكان‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ “‬ديمن‭ ‬سلاير‭” ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬شرائط‭ ‬مصورة‭ ‬يابانية‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه،‭ ‬سجّل‭ ‬إيرادات‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬تذاكر‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬لفيلم‭ ‬غير‭ ‬ناطق‭ ‬بالإنكليزية‭ ‬محققاً‭ ‬19‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬مجلة‭ “‬فراييتي‭” ‬المتخصصة‭. ‬أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ “‬دجيزس‭ ‬ريفولوشن‭” (‬Jesus‭ ‬revolution‭) ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬حقيقية‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬وحقق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائتة‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬8‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬6‭.‬‭ “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” (‬3،6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭. “‬أوبرايشن‭ ‬فورتشن‭: ‬روز‭ ‬دو‭ ‬2غير‭” (‬3،2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬8‭. “‬بوس‭ ‬إن‭ ‬بوتس‭: ‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬ويش‭” (‬2،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬9‭. “‬ماجيك‭ ‬مايكس‭ ‬لاست‭ ‬دانس‭” (‬1،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬‮ ‬

10‭. “‬80‭ ‬فور‭ ‬برايدي‭” (‬845‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬