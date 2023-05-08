فيلم عن مرتزقة بين المجرات يتصدر شباك التذاكر

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبوأ‭ ‬فيلم‭ “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭ ‬فوليوم‭ ‬3‭”‬‮ ‬‭ (‬Guardians‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Galaxy‭ ‬Vol‭. ‬3‭) ‬من‭ ‬استوديوهات‭ “‬مارفل‭” ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬بتحقيقه‭ ‬عائدات‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬114‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬أسبوع‭ ‬يُعرض‭ ‬فيها،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭.‬

واعتبر‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬أ‭. ‬غروس‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الإيرادات‭ ‬هذا‭ “‬ممتاز‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تتمة‭ ‬لأحد‭ ‬أفلام‭ +‬مارفل‭+‬‭” ‬رغم‭ ‬كونه‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬التي‭ ‬حصدها‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬من‭ “‬مارفل‭” ‬هو‭ “‬دكتورستراينج‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬مالتيفيرس‭ ‬أوف‭ ‬مادنس‭” (‬Doctor‭ ‬Strange‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Multiverse‭ ‬of‭ ‬Madness‭) ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬عروضه‭ (‬187‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

وتتمحور‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مرتزقة‭ ‬بين‭ ‬المجرّات،‭ ‬ويؤدي‭ ‬الأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬فيه‭ ‬كريس‭ ‬برات‮ ‬‭ ‬وزويه‭ ‬سالدانا‭ ‬وبرادلي‭ ‬كوبر‭ ‬وفين‭ ‬ديزل‭.‬

وانتزع‭ “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭” ‬الصدارة‮ ‬‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭. ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭. ‬Movie‭)) ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬18‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وحلّ‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬إيفيل‭ ‬ديد‭ ‬رايز‭” (‬Evil‭ ‬Dead‭ ‬Rise‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬وورنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬محققاً‭ ‬5‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وتؤدي‭ ‬ليلي‭ ‬ساليفان‭ ‬وأليسا‭ ‬ساذرلاند‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دورَي‭ ‬شقيقتين‭ ‬تقاتلان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخلوقات‭ ‬الشيطانية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬فيلم‭ “‬آر‭ ‬يو‭ ‬ذير‭ ‬غاد؟‭ ‬إتس‭ ‬مي‭ ‬مارغرت‭” (‬Are‭ ‬you‭ ‬there‭ ‬God‭?‬‭ ‬It’s‭ ‬me‭,‬‭ ‬Margaret‭) ‬الكوميدي‭ ‬الدرامي‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهَقَة‭ ‬ويستند‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬كتب‭ ‬الروائية‭ ‬جودي‭ ‬بلوم،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬3،4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الكوميديا‭ ‬الرومانسية‭ “‬لاف‭ ‬أغاين‭” (‬Love‭ ‬again‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬بريانكا‭ ‬تشوبرا‭ ‬جوناس‭ ‬وسام‭ ‬هيوغان،‭ ‬وبلغت‭ ‬عائداته‭ ‬2‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬النجمة‮ ‬‭ ‬الكندية‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬غناءً‭ ‬وتمثيلاً‭ ‬إذ‭ ‬تؤدي‭ ‬فيه‭ ‬شخصيتها‭ ‬الخاصة‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6-‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” (‬2‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

7-‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” (‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

8-‭ “‬إر‭” (‬1‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

9-‭ “‬غي‭ ‬ريتشيز‭ ‬ذي‭ ‬كوفننت‭” (‬1‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

10-‭ “‬سيسو‭” (‬مليون‭ ‬دولار‭).‬