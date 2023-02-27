فيلم عن مالكة مغسلة يحصد جوائز نقابة ممثلي الشاشة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يواصل‭ ‬فيلم‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬حصد‭ ‬المكافآت‭ ‬السينمائية،‭ ‬مع‭ ‬نيله‭ ‬الأحد‭ ‬جوائز‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬نقابة‭ ‬ممثلي‭ ‬الشاشة‭ (‬SAG‭).‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أخرجه‭ ‬الأميركيان‭ ‬دانيال‭ ‬كوان‭ ‬ودانيال‭ ‬شينرت‭ ‬قصة‭ ‬مالكة‭ ‬مغسلة‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬الممثلة‭ ‬الماليزية‭ ‬ميشيل‭ ‬يو،‭ ‬تنهكها‭ ‬متاعب‭ ‬عملها‭ ‬الإدارية‭ ‬ثم‭ ‬تنغمس‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬أكوان‭ ‬متوازية‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬نجاحاً‭ ‬واسعاً‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬ترشيحاً‭ ‬لجوائز‭ ‬الأوسكار‭.‬

ونالت‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬الأحد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬كي‭ ‬هو‭ ‬كوان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد،‭ ‬وفازت‭ ‬جايمي‭ ‬لي‭ ‬كورتيس‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭.‬

أما‭ ‬الممثل‭ ‬جيمس‭ ‬هونغ‭ (‬94‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬استرعى‭ ‬اهتمام‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الحفلة،‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬جائزة‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭.‬

وخلال‭ ‬تسلمه‭ ‬الجائزة،‭ ‬استذكر‭ ‬هونغ‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬المجال‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬يمنح‭ ‬أدواراً‭ ‬رئيسية‭ ‬آسيوية‭ ‬لممثلين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬البشرة‭ ‬البيضاء،‭ ‬لأنّ‭ ‬المنتجين‭ ‬آنذاك‭ ‬كانوا‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّ‭ “‬الممثلين‭ ‬الآسيويين‭ ‬غير‭ ‬جديرين‭ ‬بتولي‭ ‬هذه‭ ‬الأدوار‭”.‬

وقال‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الحاضرين‭ “‬أنظروا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭”.‬

وارتفعت‭ ‬حظوظ‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬لنيل‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬بعد‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصدها‭ ‬الأحد‭ ‬ونيله‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬المنتجين‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬السبت‭.‬

وأشار‭ ‬فائزون‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬آسيويين‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬في‭ ‬كلماتهم،‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭.‬

وقالت‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬خلال‭ ‬استلامها‭ ‬جائزتها‭ ‬إنّ‭ “‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬ليست‭ ‬لي‭ ‬وحدي،‭ ‬بل‭ ‬لجميع‭ ‬الشابات‭ ‬اللواتي‭ ‬يشبهنني‭”.‬

أما‭ ‬الممثل‭ ‬كي‭ ‬هو‭ ‬كوان‭ ‬الذي‭ ‬أدّى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬طفلاً‭ ‬أحد‭ ‬الأدوار‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬تامبل‭ ‬أوف‭ ‬دوم‭” ‬عام‭ ‬1984‭ ‬ثم‭ ‬أحجم‭ ‬عن‭ ‬التمثيل‭ ‬بسبب‭ “‬قلة‭ ‬الفرص‭” ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬له،‭ ‬فأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬أول‭ ‬ممثل‭ ‬آسيوي‭ ‬يحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭.‬

وأضاف‭ “‬عندما‭ ‬أدركت‭ ‬ذلك،‭ ‬استنتجت‭ ‬سريعاً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬لا‭ ‬تخصني‭ ‬وحدي‭ ‬بل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سعى‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التنوّع‭” ‬في‭ ‬هوليوود‭.‬