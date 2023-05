فيلم عن رحلة مسنات في إيطاليا يحتفظ بالصدارة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حافظ‭ “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭ ‬فوليوم‭ ‬3‭”‬‮ ‬‭ (‬Guardians‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Galaxy‭ ‬Vol‭. ‬3‭) ‬من‭ ‬استوديوهات‭ “‬مارفل‭” ‬على‭ ‬تصدّره‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬محققا‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬60‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

وتتمحور‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إجمالي‭ ‬إيراداته‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مرتزقة‭ ‬بين‭ ‬المجرّات،‭ ‬ويؤدي‭ ‬الأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬فيه‭ ‬كريس‭ ‬برات‮ ‬‭ ‬وزويه‭ ‬سالدانا‭ ‬وبرادلي‭ ‬كوبر‭ ‬وفين‭ ‬ديزل‭.‬

وكان‭ “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭” ‬انتزع‭ ‬الصدارة الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭ ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭. ‬Movie‭) ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬محلياً،‭ ‬مع‭ ‬تخطي‭ ‬مجموع‭ ‬عائداته‭ ‬عالمياً‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وحلّ‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬بوك‭ ‬كلوب‭: ‬ذي‭ ‬نكست‭ ‬تشابتر‭” (‬Book‭ ‬Club‭:‬‭ ‬The‭ ‬Next‭ ‬Chapter‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬فوكوس‭ ‬فيتشر‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تكملة‭ ‬لعمل‭ ‬رومانسي‭ ‬لقي‭ ‬قبولاً‭ ‬قوياً‭ ‬لدى‭ ‬الفئات‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭.‬‮ ‬

وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬6‭,‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭. ‬ووصف‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬أ‭. ‬غروس‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بأنها‭ “‬بداية‭ ‬بطيئة‭” ‬للعمل،‭ ‬لكنه‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ “‬الجماهير‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬تأخذ‭ ‬وقتاً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُقبل‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭”. ‬الفيلم،‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬أربعة‭ ‬أصدقاء‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬لفتيات‭ ‬متقدمات‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا،‭ ‬يضم‭ ‬النجمات‭ ‬ديان‭ ‬كيتون‭ ‬وجين‭ ‬فوندا‭ ‬وكانديس‭ ‬بيرغن‭ ‬وماري‭ ‬ستينبورغن،‭ ‬وجميعهنّ‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬أو‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

وجاء‭ ‬رابعاً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬إيفيل‭ ‬ديد‭ ‬رايز‭” (‬Evil‭ ‬Dead‭ ‬Rise‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬وورنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬محققاً‭ ‬3‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وتؤدي‭ ‬ليلي‭ ‬ساليفان‭ ‬وأليسا‭ ‬ساذرلاند‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دورَي‭ ‬شقيقتين‭ ‬تقاتلان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخلوقات‭ ‬الشيطانية‭. ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بتراجع‭ ‬مركز‭ ‬واحد‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬حل‭ ‬فيلم‭ ‬شركة‭ “‬لاينز‭ ‬غايت‭” ‬الكوميدي‭ ‬الدرامي‭ “‬آر‭ ‬يو‭ ‬ذير‭ ‬غاد؟‭ ‬إتس‭ ‬مي‭ ‬مارغرت‭” (“‬Are‭ ‬You‭ ‬There‭ ‬God؟‭ ‬It’s‭ ‬Me‭,‬‭ ‬Margaret‭”) ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهَقَة‭ ‬ويستند‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬كتب‭ ‬الروائية‭ ‬جودي‭ ‬بلوم‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6-‭ “‬هيبنوتك‭” ‬مع‭ ‬2‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

7-‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” ‬مع‭ ‬1‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

8-‭ “‬لوف‭ ‬أغاين‭” ‬مع‭ ‬1‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

9-‮ ‬‭”‬إير‭” ‬مع‭ ‬750‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

10-‮ ‬‭”‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” ‬مع‭ ‬740‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬