فيلم عاطفي يتصدر شباك التذاكر في أميركا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ “‬دونت‭ ‬ووري‭ ‬دارلينغ‭” ‬للمخرجة‭ ‬والممثلة‭ ‬أوليفيا‭ ‬وايلد،‭ ‬إيرادات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬19،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصص‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التقويمات‭ ‬والتقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬السلبية‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬خارج‭ ‬الشاشة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بين‭ ‬مخرجة‭ ‬العمل‭ ‬والممثلة‭ ‬فلورنس‭ ‬بيو،‭ ‬قد‭ ‬حفزت‭ ‬مبيعات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬أو‭ ‬خففت‭ ‬من‭ ‬زخمها‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مطلق‭ ‬الأحوال،‭ ‬حقق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ “‬وورنر‭ ‬براذرز‭” ‬انطلاقة‭ “‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬فوق‭ ‬المعدل‭ ‬المعتاد‭” ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬الرومانسية،‭ ‬بحسب‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرانشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬ا‭. ‬غروس‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬وومان‭ ‬كينغ‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬سوني،‭ ‬متصدر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬11،1‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬بنسبة‭ ‬42‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وتؤدي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬فيولا‭ ‬ديفيس‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار،‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬جيش‭ ‬من‭ ‬المحاربات‭ ‬الإفريقيات‭. ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حل‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬لفيلم‭ “‬أفاتار‭” ‬الشهير‭ ‬للمخرج‭ ‬جيمس‭ ‬كاميرون‭. ‬وحقق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ “‬توينتيث‭ ‬سنتشري‭ ‬فوكس‭” ‬إيرادات‭ ‬قاربت‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬بمعظمها‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ “‬اي‭ ‬ماكس‭” ‬الكبيرة،‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬غروس‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الانطلاقة‭ “‬مقبولة‭”‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ذكّر‭ ‬بأنّ‭ ‬الفيلم‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬بطيئة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬مطلقا‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬2،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬التذاكر‭ ‬العالمية‭. ‬وتأمل‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتعويض‭ ‬الميزانية‭ ‬الضخمة‭ ‬البالغة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للتكملة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بعنوان‭ “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭”‬،‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬توينتيث‭ ‬سنتشري‭ ‬فوكس‭” ‬بعنوان‭ “‬بارباريان‭”‬،‭ ‬محققاً‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬4،8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويؤدي‭ ‬بطولة‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬هذا‭ ‬النجمان‭ ‬جورجينا‭ ‬كامبل‭ ‬وبيل‭ ‬سكارسغارد‭.‬

وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬كان‭ ‬فيلم‭ “‬بيرل‭” ‬العنيف‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ميا‭ ‬غوت،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬1،9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬باقي‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭:‬

6-‭ “‬سي‭ ‬هاو‭ ‬ذي‭ ‬ران‭” (‬1،9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

7-‭ “‬بولت‭ ‬تراين‭” (‬1،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

8-‭ “‬دي‭ ‬سي‭ ‬ليغ‭ ‬أوف‭ ‬سوبر‭ ‬بتس‭” (‬1،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

9-‭ “‬توب‭ ‬غن‭: ‬مافريك‭” (‬1،6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

10-‭ “‬مينيينز‭: ‬ذي‭ ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬غرو‭” (‬مليون‭ ‬دولار‭).‬