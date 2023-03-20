فيلم شازام يتصدر شباك التذاكر في أمريكا بإيرادات مخيّبة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبوأ‭ ‬فيلم‭ “‬شازام‭! ‬فيوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غادز‭” (‬Shazam‭!‬‮ ‬‭ ‬Fury‭ ‬of‭ ‬the‭ ‬Gods‭) ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬فور‭ ‬انطلاق‭ ‬عروضه،‭ ‬بحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬الأحد‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحللين‭ ‬وصفوا‭ ‬إيراداته‭ ‬بأنها‭ “‬مخيّبة‭”.‬‮ ‬

واكتفى‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬زاكاري‭ ‬ليفاي‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيه‭ ‬بتحقيق‭ ‬30‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬الجمعة‭ ‬والأحد‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الأميركية‭ ‬والكندية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقلّ‭ ‬بأشواط‭ ‬عن‭ ‬إيرادات‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وبلغت‭ ‬يومها‭ ‬53‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬‮ ‬

ولاحظت‭ ‬مجلة‭ “‬هوليوود‭ ‬ريبورتر‭” ‬أن‭ ‬العروض‭ ‬الأولى‭ ‬لهذه‭ ‬التتمة‭ “‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬أفلام‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‮ ‬الهوليوودية‭ ‬الكبرى‭ ‬لدى‭ ‬انطلاقها‭”.‬‮ ‬

وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬17‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

وتتولى‭ ‬الممثلة‭ ‬كورتني‭ ‬كوكس‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬السلسلة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ “‬غوست‭ ‬فايس‭” ‬المرعبة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬فيما‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬نجمة‭ ‬مسلسل‭ “‬ونسداي‭” (‬Wednesday‭) ‬جينا‭ ‬أورتيغا‭.‬‮ ‬

وانخفض‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ترتيب‭ ‬فيلم‭ ‬‮ ‬‭”‬كريد‭ ‬3‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬روكي‭”‬،‭ ‬والأول‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬سيلفستر‭ ‬ستالون،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬15‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬مجدداً‭ ‬قصة‭ ‬أدونيس‭ ‬كريد،‭ ‬نجل‭ ‬أبولو،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬عن‭ ‬اعتزاله‭ ‬ليخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬قديم،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬أخراج‭ ‬مايكل‭ ‬ب‭. ‬جوردن‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬

وحلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬فيلم‭ ‬التشويق‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ “‬65‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آدم‭ ‬درايفر‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬استديوهات‭ “‬سوني‭”‬،‭ ‬محققاً‭ ‬5‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬‭ ‬وتلاه‭ “‬آنت‭-‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتومانيا‭” (‬Ant‭-‬Man‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Wasp‭: ‬Quantumania‭)‬،‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬سلسلة‭ “‬مارفل‭”‬،‭ ‬بعائدات‭ ‬بلغت‭ ‬4‭,‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬6‭. ‬‭”‬كرايزي‭ ‬بير‭” (‬3‭,‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭. “‬دجيزس‭ ‬ريفولوشن‭” (‬3,5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

8‭. “‬تشامبيينز‭” (‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

9‭. “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” (‬1.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬10‭. “‬بوس‭ ‬إن‭ ‬بوتس‭: ‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬ويش‭” (‬1.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬