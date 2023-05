فيلم سوبر ماريو يكسر حاجز المليار دولار في العالم

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يواصل‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭. ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭. ‬Movie‭)) ‬تصدّره‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬محققاً‭ ‬عائدات‭ ‬تفوق‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نتيجة‭ ‬مماثلة‭ ‬يسجّلها‭ ‬فيلم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭.‬

وحقق‭ ‬فيلم‭ ‬التحريك‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬فيديو‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬والذي‭ ‬أنتجته‭ ‬استوديوهات‭ “‬يونيفرسال‭” ‬و‭”‬نينتندو‭” ‬و‭”‬إلومينايشن‭”‬،‭ ‬إيرادات‭ ‬بأربعين‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ليحافظ‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح،‭ ‬راكم‭ ‬الفيلم‭ ‬عائدات‭ ‬بـ490‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬و532‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬البلدان،‭ ‬وفق‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭”. ‬وتكون‭ ‬إيراداته‭ ‬الإجمالية‭ ‬العالمية‭ ‬بلغت‭ ‬بذلك‭ ‬1‭,‬02‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭.‬

وأشارت‭ ‬مجلة‭ “‬هوليوود‭ ‬ريبورتر‭” ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬تتخطى‭ ‬إيراداته‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وعاشر‭ ‬فيلم‭ ‬تحريك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬يحقق‭ ‬عائدات‭ ‬مماثلة‭.‬

وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬إيفيل‭ ‬ديد‭ ‬رايز‭” (‬Evil‭ ‬Dead‭ ‬Rise‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬وورنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬محققاً‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭ ‬عائدات‭ ‬بـ12‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وتؤدي‭ ‬ليلي‭ ‬ساليفان‭ ‬وأليسا‭ ‬ساذرلاند‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬شقيقتين‭ ‬تقاتلان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المخلوقات‭ ‬الشيطانية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬فيلم‭ “‬آر‭ ‬يو‭ ‬ذير‭ ‬غاد؟‭ ‬إتس‭ ‬مي‭ ‬مارغرت‭” (‬Are‭ ‬you‭ ‬there‭ ‬god‭?‬‭ ‬it’s‭ ‬me‭) ‬الكوميدي‭ ‬الدرامي‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهَقَة‭ ‬ويستند‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬كتب‭ ‬الروائية‭ ‬جودي‭ ‬بلوم،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬6‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬ديفيد‭ ‬غروس‭ “‬إنها‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيدة‭” ‬لفيلم‭ ‬مماثل‭.‬

وكانت‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” (‬John‭ ‬Wick‭: ‬Chapter‭ ‬4‭) ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عرضه‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬محققاً‭ ‬عائدات‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويتولى‭ ‬كيانو‭ ‬ريفز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ “‬جون‭ ‬ويك‭” ‬الشهيرة‭ ‬دور‭ ‬قاتل‭ ‬محترف‭ ‬يحارب‭ ‬مجموعة‭ ‬إجرامية‭ ‬دولية‭.‬

وحلّ‭ ‬خامساً‭ ‬فيلم‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭: ‬إبيسود‭ ‬6‭ – ‬ريتورن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬جيداي‭” (‬Star‭ ‬Wars‭: ‬Episode VI‭ – ‬Return of the Jedi‭) ‬الذي‭ ‬أُعيد‭ ‬عرضه‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما،‭ ‬محققاً‭ ‬إيرادات‭ ‬بـ4‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬مارك‭ ‬هاميل‭ ‬وهاريسون‭ ‬فورد‭ ‬وكاري‭ ‬فيشر‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6-‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” (‬4‭,‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

7-‭ “‬إر‭” (‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

8-‭ “‬بونيين‭ ‬سيلفان‭: ‬بارت‭ ‬2‭” (‬3‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

9-‭ “‬ذي‭ ‬كوفننت‭” (‬3‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).+‬

10-‭ “‬سيسو‭” (‬3،3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬