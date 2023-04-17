فيلم سوبر ماريو يحافظ على صدارة الشبّاك

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حافظ‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭. ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭. ‬Movie‭) ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬للأفلام‭ ‬المطروحة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

وحقق‭ ‬فيلم‭ ‬التحريك‭ ‬الذي‭ ‬تولّت‭ ‬إنتاجه‭ ‬استوديوهات‭ “‬يونيفرسال‭” ‬و‭”‬نينتندو‭” ‬و‭”‬إلومينايشن‭” ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬347‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عرضه‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬بوبس‭ ‬إكزورسيست‭” ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬راسل‭ ‬كرو‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيه،‭ ‬محققاً‭ ‬9‭,‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬تظهر‭ ‬فارقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬عمّا‭ ‬حققه‭ ‬فيلم‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭. ‬وكانت‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬7‭,‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويتولى‭ ‬كيانو‭ ‬ريفز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬دور‭ ‬قاتل‭ ‬محترف‭ ‬يحارب‭ ‬مجموعة‭ ‬إجرامية‭ ‬دولية‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬عُرض‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬فيلم‭ “‬رينفيلد‭” ‬الكوميدي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬نيكولاس‭ ‬كيدج‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬دراكولا،‭ ‬محققاً‭ ‬7‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭.‬

وحلّ‭ ‬خامساً‭ ‬فيلم‭ “‬إر‭” ‬للمخرج‭ ‬بن‭ ‬أفليك‭ ‬والذي‭ ‬يتناول‭ ‬تاريخ‭ ‬ماركة‭ “‬نايكي‭” ‬الرياضية‭ ‬ودور‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬الشهير‭ ‬مايكل‭ ‬جوردان‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬7،7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6-‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” (‬7‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

7-‭ “‬سوزومه‭” (‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

8-‭ “‬مافيا‭ ‬ماما‭” (‬مليونا‭ ‬دولار‭).‬

9-‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” (‬1‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

10-‭ “‬نفاريوس‭” (‬1‭,‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬