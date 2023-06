فيلم (ذي فلاش) يتصدّر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقَّع

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬‮ ‬تصدّر‭ “‬ذي‭ ‬فلاش‭” (“‬The Flash‭”)‬،‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭ ‬من‭ “‬وارنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬يُعرض‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬أتت‭ ‬عائدات‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬السينمائي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬الخبراء‭.‬

وحقّق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬إنّ‭ ‬ميزانيته‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬55‭ ‬‮ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬أتى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬للمتخصصين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬توقّعوه‭ ‬والذي‭ ‬يُراوح‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬و80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ويعيد‭ ‬الممثل‭ ‬إزرا‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ “‬ذي‭ ‬فلاش‭” ‬تجسيد‭ ‬شخصية‭ ‬باري‭ ‬ألِن‭ ‬ويستخدم‭ ‬قوته‭ ‬الخارقة‭ ‬للسفر‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬عائلته،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬يُحدِث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ويتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬استدعاء‭ ‬أبطال‭ ‬خارقين‭ ‬آخرين‭ ‬مختلفين‭ ‬عمّا‭ ‬كان‭ ‬يتوقّعه‭.‬

وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬إليمنتري‭” (“‬Elemental‭”) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬ديزني‭” ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬29،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وأتت‭ ‬دون‭ ‬المتوقَّع‭ ‬أيضاً‭. ‬وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ ‬التحريك‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إليمنت‭ ‬سيتي‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬السكان‭ ‬مرتبطين‭ ‬بعناصر‭ ‬الحياة‭ ‬الأربعة‭ (‬النار،‭ ‬الماء،‭ ‬الأرض،‭ ‬الهواء‭).‬

وكانت‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬الرجل‭ ‬العنكبوت‭ “‬سبايدر‭ ‬مان‭- ‬أكروس‭ ‬ذي‭ ‬سبايدر‭ ‬فيرس‭” (“‬Spider‭-‬Man‭: ‬Across‭ ‬the‭ ‬Spider‭-‬Verse‭”) ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأكوان‭ (‬ملتيفرس‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬27،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وحلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬فيلم‭ ‬‭”‬ترانسفورمرز‭: ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬بيستس‭” (‬Transformers‭: ‬Rise‭ ‬of‭ ‬the Beasts‭”) ‬محققاً‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فأتى‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬مرميد‭” (“‬The Little Mermaid‭”) ‬من‭ ‬استوديوهات‭ ‬‭”‬ديزني‭” ‬محققاً‭ ‬عائدات‭ ‬بـ11،6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬عرضه‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭ – “‬بلاكنينغ‭” (‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭ – “‬غارديينز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غالاكسي‭ ‬فوليوم‭ ‬3‭” (‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

8‭ – “‬ذي‭ ‬بوغيمان‭” (‬3‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

9‭ – “‬فاست‭ ‬اند‭ ‬فوريوس‭ ‬اكس‭” (‬1‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬

10‭ – “‬أسترويد‭ ‬سيتي‭” (‬790‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬