فيلم دانا كريم يحصد الجائزة الأولى بأيام السينما العراقية
بغداد – ياسين ياس
اختتمت مساء الأحد الماضي فعاليات ايام السينما العراقية بدورتها الثانية،بعد تواصلها لخمسة أيام والتي أقيمت على مسرح الرشيد بإعلان أسماء الافلام الفائزة ،حيث حصد الفيلم الكردي كجي با للمخرج دانا كريم الجائزة الاولى، وذهب المركز الثاني الى فيلم (خط اسود) للمخرج عدي عباس،اما المركز الثالث فذهب الى فيلم الانميشن (حلم على الحائط) للمخرج اياد العيداني.
وشهد الختام حضور نجوم الفن السوري المخرج باسل الخطيب ،والفنانين دريد لحام وصباح الجزائري كما تم خلال الحفل تكريم مخرجي الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان ، واحيت الحفل الفرقة السيريانية للفنون الشعبية، التي تأسست عام 2022 وهي تابعة للمديرية العامة للثقافة والفنون السيريانية.
وبعد ختام الحفل كتب المخرج نزار الفدعم في صفحته بـ (فيسبوك) (مـــــــــسك ختـــــام حفل ايام السينما العراقية 2 بهجة وسرور ومتعة ، دقة في الــــــتنظيم ورقي في تقديم الحفل من قبل الفنان النجم مازن محمد مصطفى، حضور كبير استمتع بأداء الفرقة السريانية للفنون الشعبية التي جذبت الأنظار إليها بالازياء ورشاقة حركات الراقصات والراقصــــين وجمال اللوحات وسحر الموسيقى والاغاني التي رافقتهم ..شكرا دائرة السينما والمسرح على الجهد الكبير في الاعداد والإخراج لهذه الايام السينمائية ..
ومبروك للمخرجين الفائزين المخرج دانا كريم عن فيلم كجي الجائزة الاولى والمخرج عدي عباس عن فيلم خط اسود الجائزة الثانية فئة الافلام الروائية القصيرة وعن أفلام الرسوم المتحركة المخرج أياد العيداني عن فيلمه حلم على الحائط ). فيما أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في مجلس النواب على دعمها الكامل للفن العراقي بجميع اشكاله، مشيدة بتنظيم مهرجان ايام السينما العراقية وحضوره الواسع.
وقالت النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب اثناء حضورها ممثلة عن اللجنة، في حفل اختتام المهرجان ان (الفن العراقي يعود لرونقه الجميل من خلال هذه الكرنفالات الفنية).
منوهة الى ان (الحضور العربي والمحلي الكبير زاد من بريق المهرجان وتألقه، مما يشير الى ان هنالك جهود حثيثة تبذل للنهوض بالفن الحقيقي المتجرد من التشوهات).
وبينت الغلاب ان (اللجنة عازمة على الوقوف بجانب الفنان العراقي، وتشريع القوانين التي تحفظ له حــــــقوقه لانه يعد واحدة من واجهات البلد امام شعوب العالم).