فيلم دانا كريم‮ ‬يحصد الجائزة الأولى بأيام السينما العراقية

بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس

اختتمت مساء الأحد الماضي‮ ‬فعاليات ايام السينما العراقية بدورتها‮ ‬الثانية،بعد تواصلها لخمسة أيام والتي‮ ‬أقيمت على‮ ‬مسرح الرشيد بإعلان أسماء الافلام الفائزة‮ ‬،حيث حصد الفيلم الكردي‮ ‬كجي‮ ‬با للمخرج دانا كريم الجائزة الاولى،‮ ‬وذهب المركز الثاني‮ ‬الى فيلم‮ (‬خط اسود‮) ‬للمخرج عدي‮ ‬عباس،اما المركز الثالث فذهب الى فيلم الانميشن‮ (‬حلم على الحائط‮) ‬للمخرج اياد العيداني‮.‬

وشهد الختام حضور نجوم الفن السوري‮ ‬المخرج باسل الخطيب‮ ‬،والفنانين دريد لحام وصباح الجزائري‮ ‬كما تم خلال الحفل تكريم مخرجي‮ ‬الأعمال السينمائية المشاركة في‮ ‬المهرجان‮ ‬،‮ ‬واحيت الحفل الفرقة السيريانية للفنون الشعبية،‮ ‬التي‮ ‬تأسست عام‮ ‬2022‮ ‬وهي‮ ‬تابعة للمديرية العامة للثقافة والفنون السيريانية‮.‬

وبعد ختام الحفل كتب المخرج نزار الفدعم في‮ ‬صفحته بـ‮ (‬فيسبوك‮) (‬مـــــــــسك ختـــــام حفل ايام السينما العراقية‮ ‬2 ‮ ‬بهجة وسرور ومتعة‮ ‬،‮ ‬دقة في‮ ‬الــــــتنظيم ورقي‮ ‬في‮ ‬تقديم الحفل من قبل الفنان النجم مازن محمد مصطفى،‮ ‬حضور كبير استمتع بأداء الفرقة السريانية للفنون الشعبية التي‮ ‬جذبت الأنظار إليها بالازياء ورشاقة حركات الراقصات والراقصــــين وجمال اللوحات وسحر الموسيقى والاغاني‮ ‬التي‮ ‬رافقتهم‮ ..‬شكرا دائرة السينما والمسرح على الجهد الكبير في‮ ‬الاعداد والإخراج لهذه الايام السينمائية‮ ..‬

ومبروك للمخرجين الفائزين المخرج‮ ‬دانا كريم عن فيلم كجي‮ ‬الجائزة الاولى‮ ‬والمخرج عدي‮ ‬عباس‮ ‬عن فيلم خط اسود الجائزة الثانية‮ ‬فئة الافلام الروائية القصيرة وعن أفلام الرسوم المتحركة المخرج أياد العيداني‮ ‬عن فيلمه‮ ‬حلم على الحائط‮ ). ‬فيما أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في‮ ‬مجلس النواب على دعمها الكامل للفن العراقي‮ ‬بجميع اشكاله،‮ ‬مشيدة بتنظيم مهرجان ايام السينما العراقية وحضوره الواسع‮. ‬

وقالت النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب اثناء حضورها ممثلة عن اللجنة،‮ ‬في‮ ‬حفل اختتام المهرجان ان‮ (‬الفن العراقي‮ ‬يعود لرونقه الجميل من خلال هذه الكرنفالات الفنية‮).‬

منوهة الى ان‮ (‬الحضور العربي‮ ‬والمحلي‮ ‬الكبير زاد من بريق المهرجان وتألقه،‮ ‬مما‮ ‬يشير الى ان هنالك جهود حثيثة تبذل للنهوض بالفن الحقيقي‮ ‬المتجرد من التشوهات‮). ‬

وبينت الغلاب ان‮ (‬اللجنة عازمة على الوقوف بجانب الفنان العراقي،‮ ‬وتشريع القوانين التي‮ ‬تحفظ له حــــــقوقه لانه‮ ‬يعد واحدة من واجهات البلد امام شعوب العالم‮).‬